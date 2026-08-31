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Eingestellt
XV1700/01
Glänzende, saubere Böden dank Wasser
Mikrofaserpads entfernen effektiv Schmutz und Flecken. Kompatibel mit allen folgenden kabellosen Philips Staubsaugern mit Aqua Funktion: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
XC7053/01R1
XC7057/01R1
XC8349/01R1
XC7055/01R1
XC8055/01R1
XC8057/01R1
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XC8055/01
XC8057/01
2 x weiche Mikrofaserpads, 2 x normale Mikrofaserpads
Maschinenwaschbar und einfach anzubringen und abzunehmen
Für optimale Reinigungsergebnisse alle 6 Monate austauschen
Mit der weichen Mikrofaser werden Staub und Schmutzpartikel sanft gelöst, angehoben und aufgenommen. Insbesondere für die Reinigung empfindlicher Oberflächen geeignet, z. B. Oberflächen aus Holz. Entferne Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.
Das Mikrofasermaterial löst, hebt und absorbiert Staub und Schmutz. Entferne Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.
Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung des Geräts alle 6 Monate austauschen.
Auszeichnungen
Bewertungen