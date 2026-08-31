2 weiche Mikrofaserpads für empfindliche Böden

Mit der weichen Mikrofaser werden Staub und Schmutzpartikel sanft gelöst, angehoben und aufgenommen. Insbesondere für die Reinigung empfindlicher Oberflächen geeignet, z. B. Oberflächen aus Holz. Entferne Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.