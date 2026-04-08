ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Kabelloser Staubsauger 2000/3000 Series Zubehörset

Support

Kabelloser Staubsauger 2000/3000 SeriesZubehörset

XV1632/01

Kabelloser Staubsauger 2000/3000 Series Zubehörset

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Das Zubehörset ist mit den kabellosen Philips Staubsaugern 2000 und 3000 Series (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133) kompatibel. Enthält eine 2-in-1-Düse und eine Fugendüse.

  • PDF Datei
  • 8 April 2026

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter