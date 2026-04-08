Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Alle Serien
Kabelloser Staubsauger 2000/3000 Series Zubehörset
Support
XV1632/01
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Das Zubehörset ist mit den kabellosen Philips Staubsaugern 2000 und 3000 Series (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133) kompatibel. Enthält eine 2-in-1-Düse und eine Fugendüse.
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter