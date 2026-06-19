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XU2100/25
Saugen und Wischen in einem Durchgang
Doppelte Saugleistung¹
LDS-Radarnavigationssystem
Kompakte Absaugstation
Individuelle Einstellungen mit der HomeRun App
Der Roboter saugt und wischt harte Böden in einem Durchgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als beim reinen Staubsaugen, sodass deine Füße sauber bleiben, selbst wenn du barfuß läufst.
Dank der eleganten Absaugstation hast du 70 Tage* lang Ruhe. Der Roboter entleert sich automatisch in der Absaugstation. Diese verfügt über einen 3,0-Liter-S-Bag, der groß genug ist, um 70 Tage lang Staub und Schmutz aufzunehmen, was dir den Aufwand des Entleerens erspart. Der universelle S-Bag kann hygienisch und staubfrei entsorgt werden – ideal für Asthmatiker und Allergiker.
Dank der doppelten Saugleistung¹ des Roboters wird grober Schmutz, wie z. B. Krümel und Tierhaare, aufgenommen. Er entfernt nicht nur alltägliche Schmutzablagerungen auf dem Boden, sondern auch feineren Staub aus Teppichen³.
Bewertungen
1 – im Vergleich zu XU2100/10 und XU2100/20.
2 – Abhängig von der Intensität und dem Anwendungskontext
3 – Getestet mit der niedrigsten Saugleistung und der geringsten Feuchtigkeitsstufe im Saug- und Wischmodus.
4 – Getestet im Modus "Nur Saugen" bei höchster Saugleistung.