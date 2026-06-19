Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden

Profitiere von einer mühelosen Reinigung, denn unser Roboter saugt und wischt mit doppelter Saugleistung¹. Die elegante Absaugstation muss nur alle 70 Tage² geleert werden. So reinigst du dein Zuhause individuell auf fortschrittlichem Niveau.