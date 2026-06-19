ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
  • Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden

2000 SeriesSaugroboter

XU2100/15

Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden
Profitiere von einer mühelosen Reinigung, denn unser Roboter saugt und wischt mit doppelter Saugleistung¹. Die elegante Absaugstation muss nur alle 70 Tage² geleert werden. So reinigst du dein Zuhause individuell auf fortschrittlichem Niveau.
Alle Vorteile anzeigen

Tägliche mühelose Reinigung nass und trocken.

Es ist so einfach, von einem sauberen Zuhause begrüßt zu werden

  • Saugen und Wischen in einem Durchgang

  • Doppelte Saugleistung¹

  • LDS-Radarnavigationssystem

  • Kompakte Absaugstation

  • Individuelle Einstellungen mit der HomeRun App

Saugen und Wischen in einem Durchgang, um Schmutz mühelos zu entfernen

Saugen und Wischen in einem Durchgang, um Schmutz mühelos zu entfernen

Der Roboter saugt und wischt harte Böden in einem Durchgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als beim reinen Staubsaugen, sodass deine Füße sauber bleiben, selbst wenn du barfuß läufst.

Absaugstation mit ausreichend Fassungsvermögen für 70 Tage

Absaugstation mit ausreichend Fassungsvermögen für 70 Tage

Dank der eleganten Absaugstation hast du 70 Tage* lang Ruhe. Der Roboter entleert sich automatisch in der Absaugstation. Diese verfügt über einen 3,0-Liter-S-Bag, der groß genug ist, um 70 Tage lang Staub und Schmutz aufzunehmen, was dir den Aufwand des Entleerens erspart. Der universelle S-Bag kann hygienisch und staubfrei entsorgt werden – ideal für Asthmatiker und Allergiker.

Extra starke Saugleistung zur Aufnahme von Staub und Schmutz

Extra starke Saugleistung zur Aufnahme von Staub und Schmutz

Dank der doppelten Saugleistung¹ des Roboters wird grober Schmutz, wie z. B. Krümel und Tierhaare, aufgenommen. Er entfernt nicht nur alltägliche Schmutzablagerungen auf dem Boden, sondern auch feineren Staub aus Teppichen³.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. 1 – im Vergleich zu XU2100/10 und XU2100/20.

  2. 2 – Abhängig von der Intensität und dem Anwendungskontext

  3. 3 – Getestet mit dem Modus "Nur Saugen" bei höchster Saugleistung.

  4. 4 – Getestet im Modus "Nur Saugen" bei höchster Saugleistung.

  5. 5 – Im Vergleich zur Stationsgröße der HomeRun 3000 Series XU3100.