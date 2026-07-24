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Neu
Gründliche Rasur. Zusätzlicher Hautschutz*
Gründliche Rasur mit zusätzlichem Hautschutz – Tag für Tag. Die Philips 5000X Serie mit Sensitive-Modus und SkinIQ Technologie hilft, Hautirritationen zu reduzieren und sorgt für eine angenehmere Rasur, besonders, wenn Ihre Haut besondere Pflege benötigt.
Power Adapt Sensor
SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung
Flexibler 360°-Scherkopf
Der intelligente Gesichtshaarsensor erkennt die Bartdichte 250-mal pro Sekunde und passt die Schneidleistung während der Rasur automatisch an. So genießen Sie eine mühelose, sanfte Rasur mit gleichbleibender Leistung über unterschiedliche Bartdichten hinweg.
Eine noch komfortablere Rasur: Die SkinGlide Schutzbeschichtung mit 250,000 Mikroperlen pro Quadratzentimeter verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um 30 %**. Dadurch werden Reibung und Hautirritationen minimiert.
Wählen Sie den Sensitive-Modus, wenn Ihre Haut besondere Pflege benötigt. Im Alltag sorgt er für eine angenehmere Rasur.
4.4
von 5
237
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Hübo67
24/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Rasierer
Schnelle saubere Rasur ohne Haut brennen und der Akku hält auch sehr lange die Reinigung des Rasierers ist auch sehr einfach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5006/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5006/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-23
Hans797
16/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Preis- Leistungsverhätnis.
Sehr gute Rasierleistung. Liegt gut in der Hand. Lange Akkulaufzeit.
Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5004/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-06-15
Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5004/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-06-15
Schmaler
11/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gute Funktion
Gutes Ergebnis bei der Trockenen Rasur,nur am Hals habe ich danach Irritationen
Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5004/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-05-13
Diese Bewertung wurde für Rasierer Serie 5000X X5004/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-05-13
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zur Philips S3000 Series