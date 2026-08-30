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Neu
TAV5000/10
Der Stevie Pro
Lass die Musik ihr Ding machen – mit dem Bluetooth®-Plattenspieler im Retro-Design und seinen integrierten 2-Wege-Lautsprechern. Der Stevie Pro sorgt bei den Platten, die du auflegst, und den Tracks, die du streamst, für einen größeren, klareren und räumlicheren Stereoklang.
Retro-Design, moderner Klang
Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten
Bluetooth® 6.0
2-Wege-Bassreflexlautsprecher
Er sieht vielleicht aus wie der Plattenspieler deines Onkels, ist mit seinem satten, warmen Klang und modernen Funktionen aber absolut zeitgemäß. Das All-in-one-Design passt perfekt auf Schreibtische und Sideboards – dazu kommen der Komfort von Bluetooth® und unsere praktische Begleit-App für deine Schallplatten.
Der Stevie Pro weiß, wie man Stimmung macht. Integrierte 2-Wege-Bassreflexlautsprecher erfüllen den Raum mit brillanten Höhen, ausdrucksstarken Mitten und tiefen, kraftvollen Bässen. Die Dynamik ist präzise, die Klangbühne breit und die Ausgangsleistung stark genug, um einen kleinen Raum mit Musik zu füllen.
Von Fundstücken aus der Plattenkiste bis hin zu deinen wertvollsten Limited Editions: Auf dem Plattenteller aus Aluminiumdruckguss kannst du Schallplatten mit 33 1/3 oder 45 rpm abspielen. Ein Aluminium-Tonarm mit Gegengewicht und eine austauschbare Abtastnadel von Audio-Technica folgen den Rillen genau richtig, während die automatische Stoppfunktion verhindert, dass sich die Schallplatten nach dem Ende weiterdrehen.
Bewertungen
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™-Wortmarke und -Logos sind Marken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc.