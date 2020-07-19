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Eingestellt

Kabelloser Kopfhörer

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Für Sie gemacht
Genießen Sie Ihren Sound mit Komfort. Dieser In-Ear-Kopfhörer bietet echte kabellose Freiheit und ein kompaktes Ohrhörerdesign, das sicher sitzt. Mit der kleinen Ladetasche, die in Fächer und Taschen verstaut werden kann, haben Sie bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit.
Alle Vorteile anzeigen

Für Sie gemacht

  • 6-mm-Treiber/geschlossen

  • Bluetooth®

  • Schwarz

Bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche

Sie erhalten bis zu drei Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Akkuladung. Mit vollständig aufgeladener Ladetasche sind es sogar weitere 9 Stunden über mehrere Aufladungen. Setzen Sie die Kopfhörer einfach jedes Mal wieder in die Ladetasche ein, wenn sie aufgeladen werden müssen. Eine vollständige Aufladung dauert 2 Stunden.

Kompaktes Kopfhörerdesign.

Dank des eng anliegenden, leichten Designs können Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen.

6-mm-Neodym-Akustiktreiber. Hervorragender Sound, kraftvolle Bässe

Die 6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für großartigen Sound und kraftvolle Bässe. Der ovale Akustikkanal maximiert die passive Geräuschdämmung. Im Mono-Modus haben Sie die Möglichkeit, ein Ohr frei zu lassen, falls Sie die Umgebung weiterhin wahrnehmen möchten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

11

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

19/07/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

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Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon verfasst

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Vorteile

comode pratiche lunga durata

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Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Cuffie wireless verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Cuffie wireless verfasst

14/01/2020

Sverige

Sverige

prisvärda!

Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.

Vorteile

bra bas. ganska bra reducering.

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Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Trådlösa hörlurar verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Trådlösa hörlurar verfasst

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