Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
6-mm-Treiber/geschlossen
Bluetooth®
Schwarz
Sie erhalten bis zu drei Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Akkuladung. Mit vollständig aufgeladener Ladetasche sind es sogar weitere 9 Stunden über mehrere Aufladungen. Setzen Sie die Kopfhörer einfach jedes Mal wieder in die Ladetasche ein, wenn sie aufgeladen werden müssen. Eine vollständige Aufladung dauert 2 Stunden.
Dank des eng anliegenden, leichten Designs können Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen.
Die 6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für großartigen Sound und kraftvolle Bässe. Der ovale Akustikkanal maximiert die passive Geräuschdämmung. Im Mono-Modus haben Sie die Möglichkeit, ein Ohr frei zu lassen, falls Sie die Umgebung weiterhin wahrnehmen möchten.
3.8
von 5
11
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Jan F
19/07/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon verfasst
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Vorteile
comode pratiche lunga durata
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Cuffie wireless verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Cuffie wireless verfasst
oaseel
14/01/2020
Sverige
prisvärda!
Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.
Vorteile
bra bas. ganska bra reducering.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Trådlösa hörlurar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAUT102BK Trådlösa hörlurar verfasst