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Kraftvoller Klang
Bequeme Passform
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
Hochwertige 14,2-mm-Lautsprechertreiber mit Neodymmagnet liefern satte Bässe und klaren Sound.
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Bewertungen
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06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Vorteile
Muy buen sonido
Nachteile
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAUE100BK Auriculares verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Vorteile
Qualité de son, confort, basses
Nachteile
Aucun
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Diese Bewertung wurde für TAUE100WT Casque verfasst
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