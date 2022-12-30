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True Wireless Kopfhörer

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Satter Sound, egal wo Sie sind
Erleben Sie satten Sound für Ihre Musik und kristallklare Gesprächsqualität mit diesen True Wireless Kopfhörern. Komfortabel, zuverlässig und mit einer Ladetasche, die in Ihre Hosentasche passt! Spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX5 mit 26 Stunden Wiedergabezeit.
Alle Vorteile anzeigen

Satter Sound, egal wo Sie sind

  • Kräftiger Sound

  • Klare Gesprächsqualität

  • Wasserdicht gemäß IPX5

  • Bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit

Sichere, bequeme Passform im Ohr

Sichere, bequeme Passform im Ohr

Diese Earbuds im "Hockey-Stick"-Design passen optimal in Ihre Gehörgänge und sorgen so für eine perfekte Abdichtung, wodurch Geräusche von außen reduziert werden. Leistungsstarke 10-mm-Treiber sorgen für satten, lebendigen Sound. Weiche, austauschbare Silikon-Ohrstöpsel in drei Größen sind im Lieferumfang enthalten.

2 integrierte ENC-Mikrofone für klare Gesprächsqualität

2 integrierte ENC-Mikrofone für klare Gesprächsqualität

ENC verwendet einen Noise Cancelling-Algorithmus mit zwei Mikrofonen für hervorragende Gesprächsqualität. Zwei Mikrofone reduzieren die Umgebungsgeräusche effektiv, sodass Sie sich gegenseitig deutlich hören können. Mit diesen True Wireless Kopfhörern können Sie jederzeit klar kommunizieren!

Ladetasche mit USB-C-Anschluss im Taschenformat

Ladetasche mit USB-C-Anschluss im Taschenformat

Mit dieser Ladetasche im Taschenformat können Sie Ihre Musik überall hin mitnehmen! Die vollständig aufgeladenen Kopfhörer bieten Ihnen 6 Stunden Wiedergabezeit und bei einer vollständig aufgeladenen Ladetasche erhalten Sie 20 Stunden dazu. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit!

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.1

von 5

8

Bewertungen

4
3

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Vorteile

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT3217WT True Wireless Kopfhörer verfasst

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10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Vorteile

Audio

Nachteile

Ricarica

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT3217BK Cuffie True wireless verfasst

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12/05/2023

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Vorteile

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Nachteile

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Diese Bewertung wurde für TAT3217BK True wireless koptelefoons verfasst

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