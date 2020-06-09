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Eingestellt

Kabellose Kopfhörer

TASH402LF/00

4.6
| (74) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Cool bleiben.
Mit diesen kabellosen, schweißresistenten Sportkopfhörern mit Over-Ear-Funktion erzielen Sie Ihre persönlichen Bestleistungen. Sie sind sowohl leicht als auch bequem und bieten 20 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung. Die kühlenden Kopfhörermuscheln sorgen dafür, dass Sie sich auch bei heißen Temperaturen vollständig konzentrieren.
Alle Vorteile anzeigen

Egal, wie heiß es wird.

Cool bleiben.

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

  • Schweiß- und wasserfest

20 Stunden Wiedergabezeit

Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden garantiert dieser Kopfhörer auch unterwegs kontinuierliche Wiedergabe und somit puren Musikgenuss.

40-mm-Neodym-Akustiktreiber

Lassen Sie sich von Ihrer Trainings-Playlist motivieren. Perfekt abgestimmte 40-mm-Neodym-Akustiktreiber liefern die Bässe, die Sie antreiben. Das geschlossene Design sorgt für eine hervorragende passive Geräuschdämmung. So können Sie Ihre Musik aufdrehen, ohne andere zu stören.

Atmungsaktive Kopfhörermuscheln. Abnehmbar für einfache Reinigung

Die weichen, atmungsaktiven Kopfhörermuscheln sind mit kühlendem Gel gefüllt: Egal, wie hart Sie trainieren, die Kopfhörer bleiben kühl auf Ihrer Haut. Die Muscheln können zur einfachen Reinigung auch abgenommen werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

74

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

09/06/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt zum Joggen

Ich hab mir die Kopfhörer vor nem Monat gekauft und sie haben mich wirklich überzeugt. Die Soundqualität ist wirklich gut und Geräusche von Außen sind kaum wahrnehmbar. Ich gehe mit ihnen jeden 2. Tag joggen und sie halten immer wie die 1, sehr empfehlenswerter Kopfhörer!

Vorteile

Soundqualität

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TASH402BK Kabellose Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TASH402BK Kabellose Kopfhörer verfasst

04/06/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekter Kopfhörer für Sport

Ich habe die Kopfhörer seit 3 Wochen in meinem Besitz und bin vollkommen zufrieden. Das erste was auffällt, ist das schmale Design und überaus angenehmer tragekomfort. Bluetooth an, Zack, schon war ich verbunden innerhalb Sekunden mit meinem android Phone. Die Bässe sind satt und die höhen klar. Ich trage die Headphones regelmäßig beim Sport (Basketball) und die sitzen bombenfest. Die Reinigung danach geht schnell und Problemlos. Nach einem Aufladen kann man bis zu 20 Stunden lang die Musik genießen. Nach nur 10 Minuten laden, sind die Kopfhörer wieder einsatzbereit bis zu 2 Stunden, was wirklich beeindruckend ist.

Vorteile

tragekomfort, akkulaufzeit, sound

Nachteile

Die Ohrmuscheln bedecken nicht die ganzen Ohren

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TASH402BK Kabellose Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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31/05/2020

Deutschland

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Erfüllen Ihren Zweck

Ich habe die Kopfhörer jetzt seit knapp 2 Wochen und konnte sie mal etwas testen. Was mir aufgefallen ist, ist dass man sie wirklich ziemlich schnell aufladen kann, wenn man es mal vergessen hat und sie trotzdem nach nur kurzer Zeit recht lange wieder funktionieren. Voll aufgeladen haben sie locker über 15 Stunden durchgehalten. Die Bluetooth Verbindung hat immer schnell und zuverlässig funktioniert. Vom Design her gefallen sie mir auch sehr gut, schlicht, aber funktionell. Nur für Leute mit einem etwas größerem Kopf sind sie teilweise etwas unangenehm zu tragen.

Diese Bewertung wurde für TASH402BK Kabellose Kopfhörer verfasst

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  1. Ergebnisse können variieren