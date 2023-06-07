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Eingestellt
Drehen Sie Ihre Musik auf! Großartiger Sound für jedes Abenteuer.
Hören Sie Melodien, die Sie in Schwung bringen! Mit diesem wasserdichten Lautsprecher können Sie den kräftigen, klaren Sound überallhin mitnehmen. Trainieren Sie im Park oder machen Sie einen Campingausflug zur Party. Mit 24 Stunden Wiedergabezeit und einem Trageriemen können Sie den Lautsprecher überall mitnehmen.
IP67 Staub-/Wasserschutz
Großartiger Klang
Integriertes Mikrofon für klare Anrufe
Bis zu 24 Stunden Musik
Im Park oder auf Campingplätzen – nehmen Sie Ihre Musik überallhin mit! Zwei 70-mm-Woofer und zwei Hochtöner sorgen für einen lauten, klaren Sound und sehen dabei fantastisch aus. Möchten Sie noch wilder rocken? Koppeln Sie zwei Lautsprecher, um die Party zu starten.
Die Musik aufdrehen? Dieser Lautsprecher feiert mindestens so lange wie Sie es tun. Mit einem vollständig aufgeladenen Lautsprecher können Sie bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit genießen und mit der Powerbank-Funktion können Sie angeschlossene Geräte aufladen, ohne die Musik zu unterbrechen.
Beim Wandern, am Strand oder Pool – durch die Schutzart IP67 kann dieser Lautsprecher überallhin mitgenommen werden. Die abnehmbare Trageriemen erleichtern den Transport, und mit einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 20 Metern verpassen Sie keinen einzigen Beat mehr, auch wenn sich Ihr Telefon weit vom Lautsprecher entfernt befindet.
Auszeichnungen
3.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Hans32--
07/06/2023
Nederland
Super vol geluid voor de maat speaker!
Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.
Vorteile
Goed geluid, batterij, mooi
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7807B Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Benutzung 2022-05-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7807B Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Benutzung 2022-05-07
Olaf11
10/06/2023
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Super Klang mit sattem Bass
[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte
Vorteile
Sound
Nachteile
Lauter Gingle beim ein und ausschalten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7807B kabelloser Lautsprecher verfasst
Datum der Benutzung 2023-05-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7807B kabelloser Lautsprecher verfasst
Datum der Benutzung 2023-05-10
PH-54
18/10/2024
België
Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker
Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?
Vorteile
prima geluid en makkelijk aan te sluiten
Nachteile
(nog) geen, maar nog maar net in huis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7807B Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Benutzung 2024-09-18
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAS7807B Draadloze luidspreker verfasst
Datum der Benutzung 2024-09-18
Die Schutzart IP67 bedeutet, dass der Lautsprechertreiber staubdicht ist und bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu einem Meter eingetaucht werden kann.