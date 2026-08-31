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  • Genießen Sie Ihre Musik überall in bester Qualität
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Kabelloser Lautsprecher

TAS1509BK/00

Genießen Sie Ihre Musik überall in bester Qualität

Nehmen Sie Ihre Musik überallhin mit – mit diesem großartigen Bluetooth-Lautsprecher. Ein passiver Radiator sorgt für kraftvolle Bässe, und dank der Schutzart IPX7 kann der Lautsprecher problemlos 30 Minuten lang untergetaucht werden. Führen Sie überall Freisprechanrufe.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie Ihre Musik überall in bester Qualität

  • Passiver Radiator. Kraftvolle Bässe

  • Zwei Lautsprecher für Stereoklang koppeln

  • 5W RMS-Ausgangsleistung

  • Wasserdicht gemäß IPX7

Passivmembran für kraftvollen Bass

Passivmembran für kraftvollen Bass

Dieser großartige kleine Lautsprecher liefert einen erstaunlich satten und kraftvollen Bass. Nehmen Sie Ihre Musik mit und genießen Sie klaren Klang im Garten, beim Spazierengehen oder am Strand. Der perfekte Begleiter, ganz gleich, was Sie vorhaben.

Mit einem identischen Lautsprecher für Stereoklang koppeln

Lust auf noch satteren Klang? Sie können ganz einfach zwei identische Lautsprecher miteinander verbinden und fantastischen Stereoklang genießen. Hören Sie Ihre Musik so, wie sie gehört werden soll. Selbst unterwegs entgeht Ihnen weder ein Beat noch ein Wort.

Wasserdicht gemäß IPX7

Wasserdicht gemäß IPX7

Dieser brillante kleine Lautsprecher ist für alles bereit. Ob Sie in den Regen kommen, ins Schwitzen geraten oder sogar von einem Boot springen – dank der Wasserdichtigkeitsklasse IPX7 kann der Lautsprecher bis zu 30 Minuten lang problemlos untergetaucht werden.

Technische Daten

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