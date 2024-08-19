Weitere enthaltene Artikel
- Garantiezertifikat
- Kurzanleitung
TAR3305/12
Aufstehen und bereit in den Tag starten
Dieser digitale UKW-Radiowecker ist schlicht und einfach. Zahlreiche Voreinstellungen machen das Navigieren der Radiosender zum Kinderspiel und Sie können den Alarm so einstellen, dass Sie mit einer langsam ansteigenden Lautstärke aufwachen. Möchten Sie weiterschlafen? Einfach Arm ausstrecken und die Schlummertaste drücken.Alle Vorteile ansehen
Radiowecker
Der UKW-Tuner sorgt für klaren Empfang und Sie können bis zu 10 Senderspeicher für Ihre Lieblingssender einrichten. Auf dem Display wird die Uhrzeit deutlich angezeigt.
Schlafen Sie mit Ihrem Lieblings-Radiosender im Hintergrund sanft ein. Sie können den Sleep-Timer so einstellen, dass der Radiosender bis zu 2 Stunden lang wiedergegeben wird. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet sich das Radio aus.
Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei verschiedene Alarme einstellen und die Funktion für sanftes Wecken erhöht die Lautstärke des Radios allmählich, um Ihnen den Start in den Tag zu erleichtern.
Dieser Wecker verfügt über eine Batteriesicherung. Bei einem Stromausfall müssen Sie die Uhrzeit daher nicht neu einstellen und auch die Weckeinstellungen bleiben erhalten.
