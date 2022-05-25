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TAR3205/12
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Der UKW-Tuner sorgt für klaren Empfang und Sie können bis zu 10 Senderspeicher für Ihre Lieblingssender einrichten. Auf dem Display wird die Uhrzeit deutlich angezeigt.
Schlafen Sie mit Ihrem Lieblings-Radiosender im Hintergrund sanft ein. Sie können den Sleep-Timer so einstellen, dass der Radiosender bis zu 2 Stunden lang wiedergegeben wird. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet sich das Radio aus.
Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei verschiedene Alarme einstellen und die Funktion für sanftes Wecken erhöht die Lautstärke des Radios allmählich, um Ihnen den Start in den Tag zu erleichtern.
3.1
von 5
42
Bewertungen
Leppa
25/05/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Erwartumgen voll erfüllt
Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.
Vorteile
geringes Gewicht
Nachteile
Radio empfang könnte besser sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR3205 Radiowecker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR3205 Radiowecker verfasst
DonaldO63
23/02/2022
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Compact unit with bright display numerals
My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.
Vorteile
Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.
Nachteile
I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR3205 Clock Radio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR3205 Clock Radio verfasst
Hét merk!
24/03/2025
Nederland
Verifizierter Käufer
Zoals verwacht van Philips
Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!
Diese Bewertung wurde für TAR3205 Klokradio verfasst
Diese Bewertung wurde für TAR3205 Klokradio verfasst