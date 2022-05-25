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Radiowecker

TAR3205/12

3.1
| (42) Bewertungen
Aufstehen und bereit in den Tag starten
Dieser digitale UKW-Radiowecker ist schlicht und einfach. Zahlreiche Voreinstellungen machen das Navigieren der Radiosender zum Kinderspiel und Sie können den Alarm so einstellen, dass Sie mit einer langsam ansteigenden Lautstärke aufwachen. Möchten Sie weiterschlafen? Einfach Arm ausstrecken und die Schlummertaste drücken.
Alle Vorteile anzeigen

Aufstehen und bereit in den Tag starten

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

UKW-Digitalradio

Der UKW-Tuner sorgt für klaren Empfang und Sie können bis zu 10 Senderspeicher für Ihre Lieblingssender einrichten. Auf dem Display wird die Uhrzeit deutlich angezeigt.

Sleep-Timer. Schlafen Sie mit Radiomusik ein

Schlafen Sie mit Ihrem Lieblings-Radiosender im Hintergrund sanft ein. Sie können den Sleep-Timer so einstellen, dass der Radiosender bis zu 2 Stunden lang wiedergegeben wird. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet sich das Radio aus.

Zwei Alarme. Ein Wecker, zwei Weckrufe

Mit der doppelten Weckfunktion können Sie zwei verschiedene Alarme einstellen und die Funktion für sanftes Wecken erhöht die Lautstärke des Radios allmählich, um Ihnen den Start in den Tag zu erleichtern.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

42

Bewertungen

25/05/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Erwartumgen voll erfüllt

Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.

Vorteile

geringes Gewicht

Nachteile

Radio empfang könnte besser sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR3205 Radiowecker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR3205 Radiowecker verfasst

23/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Compact unit with bright display numerals

My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.

Vorteile

Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.

Nachteile

I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAR3205 Clock Radio verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAR3205 Clock Radio verfasst

24/03/2025

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Zoals verwacht van Philips

Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!

Diese Bewertung wurde für TAR3205 Klokradio verfasst

Diese Bewertung wurde für TAR3205 Klokradio verfasst

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