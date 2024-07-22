Suchbegriffe

      Tragbares UKW/AM-Radio

      TAR2509/10

      Der klassische Begleiter

      Sie lieben Ihr Radio? Ob in der Garage oder im Garten – dieses tragbare, analoge UKW/AM-Radio spielt Ihre Lieblingssender ohne Unterbrechung. Es klingt großartig, wird mit Netzstrom oder Akku betrieben und verfügt über eine praktische LED-Anzeige – so wissen Sie, wenn es perfekt eingestellt ist.

      Alle Vorteile ansehen

      • UKW/AM
      • Analoge Sendereinstellung
      • Netz- oder Batteriebetrieb
      Klassisches Design, klarer Empfang, einfache Sendersuche

      Klassisches Design, klarer Empfang, einfache Sendersuche

      Mit der analogen Sendersuche finden Sie auf diesem tragbaren UKW/AM-Radio ganz einfach die Sender, die Sie lieben. Drehen Sie einfach das Einstellrad an der Seite des Radios und das große, transparente Fenster zeigt an, welche Frequenz Sie eingestellt haben. Eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Signal stark ist.

      Wechseln Sie zwischen Nachrichten- und Musikmodi. Klangregler

      Wechseln Sie zwischen Nachrichten- und Musikmodi. Klangregler

      Geben Sie Ihre Musik perfekt wieder mit dem Musikmodus. Wechseln Sie in den Nachrichtenmodus, wenn Sie Nachrichten oder Ihre Lieblingsradiosendung oder Panel-Show hören möchten. Egal, was Sie hören, ein 3.5-Zoll-Lautsprecher sorgt für einen klaren Sound.

      Einfache Bedienelemente. Großer Lautstärkeregler

      Einfache Bedienelemente. Großer Lautstärkeregler

      Sie müssen nie mehr nach dem Lautstärkeregler dieses Radios suchen! Neben dem großen Lautstärkeregler verfügt das Radio oben über Schalter zum Umschalten zwischen UKW/AM und Sound-Modi. Für ungestörten Musikgenuss gibt es einen Kopfhöreranschluss.

      Flexible Platzierung

      Nehmen Sie das Radio überall mit hin, wo Sie gerne Radio hören. Schließen Sie das Radio an eine Steckdose an, oder legen Sie zwei D-Batterien ein, und gehen Sie nach draußen. Es ist der perfekte Begleiter für ein Glas Wein auf dem Balkon oder ein Picknick im Hinterhof.

      Technische Daten

      • Ton

        Ausgangsleistung (RMS)
        300 mW
        Soundsystem
        Mono
        Klangoptimierung
        Klangregler
        Lautstärkeregelung
        Drehregler (analog)

      • Lautsprecher

        Full-Range-Treiberdurchmesser
        8,9 cm
        Anzahl der Full-Range-Treiber
        1

      • Konnektivität

        Bluetooth
        Nein
        Audio-/Videoausgang
        Kopfhörer (3,5 mm)
        Audio-Eingang
        Nein

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Frequenzbänder
        • UKW
        • AM
        RDS
        Nein

      • Leistung

        Batterietyp
        D-Größe (LR20)
        Batteriespannung
        1.5  V
        Stromversorgung
        • 220 – 240 V
        • 50/60 Hz
        Anzahl der Akkus
        2

      • Verpackungsmaße

        Höhe
        19.3  cm
        Verpackungsart
        Box
        Regalaufstellung
        Liegend
        Breite
        29  cm
        Tiefe
        9.3  cm
        Anzahl der enthaltenen Produkte
        1
        Bruttogewicht
        1.1  kg
        Nettogewicht
        0.885  kg
        Eigengewicht
        0.215  kg

      • Produktabmessungen

        Höhe
        14.95  cm
        Breite
        21  cm
        Tiefe
        6.63  cm
        Gewicht
        0.668  kg

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Netzkabel
        • Kurzanleitung
        • Garantiezertifikat

      • Wecker

        Anzahl Alarme
        Nein
        Schlummerfunktion (Alarmwiederholung)
        Nein

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Netzkabel
      • Kurzanleitung
      • Garantiezertifikat
      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

