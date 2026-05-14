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TAR1509/00
UKW/AM
Analoge Sendereinstellung
Batteriebetrieben
Mit diesem supertragbaren UKW/AM-Radio erhalten Sie kristallklaren Sound für alle Ihre Lieblingssender. Dank der analogen Sendersuche finden Sie ganz einfach, wonach Sie suchen. Die lange Teleskopantenne ermöglicht den bestmöglichen Empfang, wo immer Sie sind.
Mit den beiden Daumenrädern können Sie das Radio einstellen und die Lautstärke regeln. Außerdem gibt es einen praktischen Seitenschalter zum Umschalten zwischen UKW- und AM-Frequenzbändern. Das große, transparente Fenster zeigt Ihnen die Frequenz an, die gerade eingestellt ist. Eine LED-Anzeige gibt an, wenn das Signal stark ist.
Dieses analoge Radio ist klein genug, um in eine Tasche zu passen. Aber Sie können es mit der mitgelieferten Trageschlaufe auch einfach an Ihrem Handgelenk hängen lassen. 2 x AAA-Batterien liefern den Sound. Ein Kopfhörer sorgt für privaten Musikgenuss und eignet sich perfekt dafür, wenn Sie die aktuellen Sportergebnisse beim Einkaufen hören möchten.
3.8
von 5
4
Bewertungen
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Vorteile
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Nachteile
No incluye auriculares ni pilas
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAR1509 Radio FM/AM portátil verfasst
Date of Use 2026-05-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Vorteile
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Nachteile
En principio nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
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