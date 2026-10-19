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Eingestellt

Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit High Resolution Audio

TAPN505BK/00

Immer da. Keine Ablenkungen

Bleiben Sie konzentriert dank der kabellosen Noise Cancelling In-Ear-Kopfhörer, die bis zu 14 Stunden Wiedergabezeit bieten. Dank des leichten Nackenbügels können Sie diese Kopfhörer ganz einfach in der Nähe aufbewahren. Mit den smarten, aktuellsten Funktionen sind Sie gut aufgestellt.

Alle Vorteile anzeigen

Hi-Res Audio, drahtloser ANC-Nackenbügel

Immer da. Keine Ablenkungen

  • 13-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • Schwarz

  • Nackenbügel

Google Assistant. Erledigen Sie alltägliche Dinge unterwegs

Erledigen Sie alltägliche Aufgaben, ohne Ihr Smartphone herauszunehmen: fragen Sie einfach Google Assistant. Ein einfacher Tastendruck auf den Nackenbügel aktiviert Ihren Assistenten. Sie können ihn bitten, Ihren Kalender zu öffnen, Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon vorzulesen, Freunde anzurufen oder ihnen Nachrichten zu senden, Playlists zu verwalten und vieles mehr.

Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

Schlanker Nackenbügel für den gesamten Tag. Transporttasche.

Der schlanke Nackenbügel sitzt bequem im Nacken.

Technische Daten

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