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TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW
USB-Anschluss zum Laden
60 W, Audioeingang
Mit diesem eleganten Microsystem können Sie Playlisten streamen, CDs abspielen und DAB+- sowie UKW-Radio hören. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern sorgt für klaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und bespielte CDs wiedergeben.
Diese Regallautsprecher bieten Ihnen durch die Kombination aus Woofer, Hochtöner und Bassreflexanschluss kristallklaren Sound und kräftige Bässe. 60 W maximale Ausgangsleistung für guten Sound in jedem Raum. Perfekt für eine Lounge oder einen offenen Wohnbereich.
Die in zwei Farben gehaltene Steuereinheit und das Lautsprechergehäuse erinnern an das Design der HiFi-Einzelkomponenten. Der strukturierte Lautstärkeregler sorgt für ein angenehmes, analoges Gefühl bei der Bedienung. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich die Steuereinheit für Wiedergabe und Quellenauswahl.
4.0
von 5
42
Bewertungen
Mane11
06/11/2025
Deutschland
Super Sound.
Super Klang für eine Mini-Stereoanlage. Sound ist Maxi!
Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst
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xtar
20/03/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Preis-Leistungs-Verhältnis
Ich habe lange nach einem Ersatz für eine alte Musikanlage von JVC gesucht und nach einiger Recherche die Philips M4505 Mikro-Musikanlage bei Amazon bestellt. Die Anlage wurde pünktlich geliefert und ich habe die Anlage dann in Betrieb genommen. Um loszulegen, habe ich mir die Bedienungsanleitung für diese Musikanlage aus dem Internet heruntergeladen; die mitgelieferte Quick Start Guide ist bei einigen Funktionen etwas spärlich, aber mit der Bedienungsanleitung kann man alle Funktionen der Musikanlage schnell und problemlos in Betrieb nehmen. Das System sieht edel aus und die Lautsprecher haben eine sehr gute Ausgangsleistung (60 W). Alle Funktionen, CD, DAB+/UKW, Radiosender speichern, Bluetooth, USB und Uhr laufen zur vollen Zufriedenheit. Das Einzige, was aus meiner Sicht besser sein könnte, ist die Fernbedienung. Sie kommt mir, für ein so edles System, ein wenig billig vor (zu leicht und rundlich; besser wäre rechteckig), aber sie funktioniert!
Vorteile
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Nachteile
USB: Ich hätte es lieber, dass beim nächsten Einschalten, das Abspielen von Musik an der Stelle fortgesetzt wird, wo aufgehört wurde. Die Anlage fängt immer vom Anfang an!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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blickli
01/07/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
einfach, das aber sehr gut
Keine Luxus-Stereo-Anlage, aber die Qualität und die Bedienung sind gut. Für zuhause genau das Richtige.
Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst
Date of Use 2024-11-21
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Date of Use 2024-11-21