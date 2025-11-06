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  • Elegantes Design. Satter Sound.
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Mini Stereoanlage

TAM4505/12

4
| (42) Bewertungen
Elegantes Design. Satter Sound.
Bereichern Sie Ihr Zuhause mit diesem klassischen Micro-System. Genießen Sie kristallklaren DAB+/UKW-Radio, streamen Sie Musik und Podcasts, und spielen Sie CDs ab – und das alles mit satten 60 Watt. Sie können andere Quellen über USB oder den Audioeingang anschließen.
Alle Vorteile anzeigen

Elegantes Design. Satter Sound.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW

  • USB-Anschluss zum Laden

  • 60 W, Audioeingang

Ihre gesamte Musik

Mit diesem eleganten Microsystem können Sie Playlisten streamen, CDs abspielen und DAB+- sowie UKW-Radio hören. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern sorgt für klaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und bespielte CDs wiedergeben.

Bassreflexlautsprecher. Sattere Bässe.

Diese Regallautsprecher bieten Ihnen durch die Kombination aus Woofer, Hochtöner und Bassreflexanschluss kristallklaren Sound und kräftige Bässe. 60 W maximale Ausgangsleistung für guten Sound in jedem Raum. Perfekt für eine Lounge oder einen offenen Wohnbereich.

Klassisches Design

Die in zwei Farben gehaltene Steuereinheit und das Lautsprechergehäuse erinnern an das Design der HiFi-Einzelkomponenten. Der strukturierte Lautstärkeregler sorgt für ein angenehmes, analoges Gefühl bei der Bedienung. Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich die Steuereinheit für Wiedergabe und Quellenauswahl.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

42

Bewertungen

06/11/2025

Deutschland

Deutschland

Super Sound.

Super Klang für eine Mini-Stereoanlage. Sound ist Maxi!

Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst

Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst

20/03/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr guter Preis-Leistungs-Verhältnis

Ich habe lange nach einem Ersatz für eine alte Musikanlage von JVC gesucht und nach einiger Recherche die Philips M4505 Mikro-Musikanlage bei Amazon bestellt. Die Anlage wurde pünktlich geliefert und ich habe die Anlage dann in Betrieb genommen. Um loszulegen, habe ich mir die Bedienungsanleitung für diese Musikanlage aus dem Internet heruntergeladen; die mitgelieferte Quick Start Guide ist bei einigen Funktionen etwas spärlich, aber mit der Bedienungsanleitung kann man alle Funktionen der Musikanlage schnell und problemlos in Betrieb nehmen. Das System sieht edel aus und die Lautsprecher haben eine sehr gute Ausgangsleistung (60 W). Alle Funktionen, CD, DAB+/UKW, Radiosender speichern, Bluetooth, USB und Uhr laufen zur vollen Zufriedenheit. Das Einzige, was aus meiner Sicht besser sein könnte, ist die Fernbedienung. Sie kommt mir, für ein so edles System, ein wenig billig vor (zu leicht und rundlich; besser wäre rechteckig), aber sie funktioniert!

Vorteile

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nachteile

USB: Ich hätte es lieber, dass beim nächsten Einschalten, das Abspielen von Musik an der Stelle fortgesetzt wird, wo aufgehört wurde. Die Anlage fängt immer vom Anfang an!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst

01/07/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

einfach, das aber sehr gut

Keine Luxus-Stereo-Anlage, aber die Qualität und die Bedienung sind gut. Für zuhause genau das Richtige.

Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst

Date of Use 2024-11-21

Diese Bewertung wurde für TAM4505 Mini Stereoanlage verfasst

Date of Use 2024-11-21

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