Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Bassreflex-Lautsprechersysteme
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/UKW, CD, USB, Audioeingang
Genießen Sie kristallklaren Stereo-Sound mit tiefen Bässen, während die Lautsprecher für Ihr Regal das leistungsstarke System mit 20 W (RMS) Ausgangsleistung, den 3-Zoll-Woofern und den Bassreflexanschlüssen abrunden. Mit der digitalen Klangsteuerung können Sie aus voreingestellten Klangstilen auswählen – Musik oder Radio-Dramen – Sie erhalten immer den besten Sound für Ihre Musik.
Musik, Podcasts, Nachrichten, Dramen, Sport – die Liste ist endlos! Schalten Sie Ihr DAB+-/UKW-Radio mit kristallklarem Klang ein oder streamen Sie über Bluetooth, verbinden Sie sich über den Audioeingang mit anderen Quellen wie USB oder Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs lesen.
Bluetooth LE Audio und der LC3 Codec werden unterstützt, sodass Sie deutlich besseren Klang beim Streaming erhalten. Auracast wird ebenfalls unterstützt, sodass Sie von einem kompatiblen Smart-Gerät auf das Micro-System und andere Auracast-kompatible Lautsprecher streamen können.
4.8
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Krissi_eulchen
26/05/2025
Deutschland
Tolle Funktionen und guter Klang
Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.
Vorteile
Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM3505M2 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM3505M2 Mini Stereoanlage verfasst
Gravur12
19/05/2025
Deutschland
Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga
Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.
Diese Bewertung wurde für TAM3505M2 Mini Stereoanlage verfasst
Diese Bewertung wurde für TAM3505M2 Mini Stereoanlage verfasst
11/06/2025
United Kingdom
great value for money and great features
This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price
Vorteile
sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design
Nachteile
nothing
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM3505M2 Micro Music System verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAM3505M2 Micro Music System verfasst