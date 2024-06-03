Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Audio für zuhause
Alle Serien
Mini Stereoanlage
Support
TAM3205/12
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Für iOS und Android
Unterstützt die Steuerung ausgewählter Modelle von Philips Bluetooth-Lautsprechern, Soundbars, Party-Lautsprechern, Mikrosystemen, CD-Soundmachine-Geräten und tragbaren Radios.
Landesspezifische Werbebroschüre
Benutzerhandbuch
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter