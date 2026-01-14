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TAM3205M2/12
Bassreflex-Lautsprechersysteme
20 W
Bluetooth 5.4
UKW, CD, USB, Audioeingang
Genießen Sie kristallklaren Stereo-Sound mit tiefen Bässen, während die Lautsprecher für Ihr Regal das leistungsstarke System mit 20 W (RMS) Ausgangsleistung, den 3-Zoll-Woofern und den Bassreflexanschlüssen abrunden. Mit der digitalen Klangsteuerung können Sie aus voreingestellten Klangstilen auswählen – Musik oder Radio-Dramen – Sie erhalten immer den besten Sound für Ihre Musik.
Musik, Podcasts, Nachrichten, Dramen, Sport – die Liste ist endlos! Sie können Ihre Musik über Bluetooth streamen, UKW-Radio einstellen oder über den Audioeingang mit anderen Quellen wie USB oder Plattenspieler verbinden. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs lesen.
Bluetooth LE Audio und der LC3 Codec werden unterstützt, sodass Sie deutlich besseren Klang beim Streaming erhalten. Auracast wird ebenfalls unterstützt, sodass Sie von einem kompatiblen Smart-Gerät auf das Micro-System und andere Auracast-kompatible Lautsprecher streamen können.
3.8
von 5
9
Bewertungen
Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Diese Bewertung wurde für TAM3205M2 Sistema micro de música verfasst
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Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Diese Bewertung wurde für TAM3205M2 Microchaîne verfasst
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Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Vorteile
Goed geluid
Diese Bewertung wurde für TAM3205M2 Micromuzieksysteem verfasst
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