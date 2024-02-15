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Kabellose Over-Ear-Kopfhörer

TAH8507BK/00

4.2

| (5) Bewertungen

Klare Gespräche. Großartiger Sound.

Ob im Büro, zu Hause oder unterwegs: Diese kabellosen Over-Ear-Kopfhörer mit ansteckbarem Mikrofon sind wie gemacht fürs Business. Die fortschrittliche Geräuschunterdrückung blendet störende Umgebungsgeräusche aus und sorgt bei jedem Meeting für klare Gesprächsqualität!

Alle Vorteile anzeigen

Klare Gespräche. Großartiger Sound.

  • Geräuschunterdrückung Pro

  • Klare Gespräche. Ansteckbares Mikrofon

  • Bluetooth-Multipoint

  • Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit

Schlankes Design mit Noise Cancelling Pro

Schlankes Design mit Noise Cancelling Pro

Dieser leichte, kabellose Kopfhörer sieht toll aus und Sie können sich auf das konzentrieren, was Sie hören möchten. Das fortschrittliche Noise Cancelling filtert unerwünschte Umgebungsgeräusche heraus. Im Awareness-Modus können Sie Ihre Umgebung bei Bedarf wieder einblenden.

Großartiger Sound mit 40-mm-Treibern

Großartiger Sound mit 40-mm-Treibern

Perfekt abgestimmte 40-mm-Treiber liefern jede Menge Details und Bässe für jeden Song oder Podcast. Sie können sogar das im Lieferumfang enthaltene Audio-Kabel verwenden, um High Resolution Audio von Ihrem bevorzugten Streaming-Dienst zu genießen. Wenn Sie den Kopfhörer nicht verwenden, können Sie ihn im Etui sicher aufbewahren.

Bluetooth Multipoint. Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig herstellen.

Bluetooth Multipoint. Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig herstellen.

Sehen Sie sich einen Film auf Ihrem Tablet an oder nehmen Sie einen Anruf auf Ihrem Telefon entgegen. Dank der Bluetooth-Multipoint-Konnektivität können Sie bis zu zwei Smart-Geräte gleichzeitig mit diesem Kopfhörer verbinden und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

5

Bewertungen

4
3
2

15/02/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tah8507BK

Jedem würde ich es empfehlen der Interesse daran hat.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Date of Use 2023-01-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst

Date of Use 2023-01-15

23/02/2024

Nederland

Nederland

Goed geluid en handige afneembare microfoon

Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.

Vorteile

Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon

Nachteile

vrij groot maar zit goed

Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor verfasst

Date of Use 2023-01-23

Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor verfasst

Date of Use 2023-01-23

10/08/2023

Italia

Italia

Buono

Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.

Vorteile

Audio molto buono

Nachteile

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Cuffie over ear wireless verfasst

Date of Use 2022-07-10

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Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Cuffie over ear wireless verfasst

Date of Use 2022-07-10

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