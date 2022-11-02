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TAH8505BK/00
40-mm-Treiber/geschlossen
Welche Reise Sie auch antreten – diese Kopfhörer sind der Aufgabe gewachsen. Einmal Aufladen dauert nur 2 Stunden. Bei deaktivierter Geräuschunterdrückungsfunktion erhalten Sie 30 Stunden Wiedergabezeit (oder Sprechzeit) und bei aktivierter Funktion 25 Stunden. Zwei Stufen für schnelles Aufladen: Mit den Schnellladefunktionen Rapid Charge und Quick Charge erhalten Sie 2 bzw. 6 Stunden mehr Wiedergabezeit.
Dank der aktiven Geräuschunterdrückung können Sie alles hinter sich lassen. Schalten Sie den Lärm im Zug oder im Büro einfach per Tastendruck aus. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie mit dem Leistungsmodus gleichzeitig Musik hören und auf die Straßengeräusche achten.
Von der Playlist bis zum Podcast – perfekt abgestimmte akustische Neodym-Treiber sorgen für tiefe Bässe und klare Mitteltöne. Die weichen Ohrpolster decken Ihr gesamtes Ohr ab und sorgen so für eine Abdichtung, die Außengeräusche passiv isoliert. Der Bügel ist leicht, einfach zu verstellen und verfügt über eine glatte Oberfläche: So können Sie sicher sein, dass sich der Kopfhörer nicht im Haar verwickelt.
4.0
von 5
8
Bewertungen
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MihaiR
01/06/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Grosssartig
good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.
Vorteile
Very good sound.
Nachteile
volume is not so easy to set.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Vaart
30/05/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen
Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .
Vorteile
Super geluid
Nachteile
Redelijk klem om je hoofd dus warm
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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