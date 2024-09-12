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TAH6506BK/00
Active Noise Cancelling
Schlank und leicht
Multipoint-Kopplung
Möchten Sie unterwegs Geräusche reduzieren? Die integrierten Mikrofone in den Ohrmuscheln dieser kabellosen Over-Ear-Kopfhörer filtern die Motorgeräusche heraus, die Sie nicht hören möchten, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik ungestört genießen können.
Die ovalen Ohrmuscheln und der schlanke Rahmen bieten ein unvergleichliches Design. Die Over-Ear-Passform ermöglicht eine Abdichtung, die externe Geräusche passiv isoliert. 32-mm-Treiber sorgen für satte Bässe und klaren, detaillierten Klang.
Optimieren Sie Ihren Arbeitstag. Diese kabellosen Kopfhörer können gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten verbunden werden, sodass Sie bei Bedarf zwischen diesen Geräten wechseln können. So können Sie Musik über Ihren Laptop hören und Anrufe von Ihrem Telefon entgegennehmen.
2.9
von 5
17
Bewertungen
Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Vorteile
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Nachteile
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH6506BK Kabellose Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Juhu24
28/03/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr leichter Kopfhörer
Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH6506BK Kabellose Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bimbojano
08/01/2024
Portugal
Ótimo som
É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.
Vorteile
A duração da bateria. A rapidez de carregamento.
Nachteile
Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH6506BK Auriculares sem fios verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.