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Eingestellt

Kabelloser Kopfhörer

TAH1108BK/00

Ihre Musik immer dabei

Hören Sie jederzeit Ihre Lieblingsinhalte. Dieser kabellose On-Ear-Kopfhörer bietet 15 Stunden Wiedergabezeit und kristallklaren Sound. Die Tasten an den Kopfhörermuscheln erleichtern die Steuerung von Musik und Anrufen und die Kopfhörermuscheln lassen sind zur einfachen Aufbewahrung zusammenklappen.

Alle Vorteile anzeigen

Ihre Musik immer dabei

  • 30-mm-Treiber/geschlossen

  • Bluetooth®

  • Leichter Bügel

  • Flach zusammenklappbar

15 Stunden Wiedergabezeit und schnelles Aufladen

Dieser On-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth lässt sich leicht koppeln und Sie erhalten bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit mit einer zweistündigen Ladung. Wenn der Akku leer ist, erhalten Sie nach einer kurzen 15-minütigen Ladung weitere drei Stunden Wiedergabezeit für Ihre Musik.

Kräftiger, klarer Sound

Leistungsstarke 30-mm-Neodym-Akustiktreiber liefern klaren Sound. Das geschlossene Design sorgt für hervorragende Geräuschisolierung. Genießen Sie jede Minute Ihrer Musik, ohne andere damit zu stören.

Angenehm zu tragen. Einfach zu bedienen

Gepolsterte Ohrmuscheln sorgen bei längerem Musikhören für zusätzlichen Komfort. Mit den Tasten an der Ohrmuschel kannst du die Lautstärke anpassen, Titel überspringen oder pausieren, Anrufe annehmen oder ablehnen – und mehr.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.