Integrierter CD-Player mit Fach zum Einlegen

Egal, ob es sich um eine alte Mix-CD von früher oder um eine neue Ausgabe handelt – stecken Sie die silberne CD in das vordere Fach und genießen Sie die Musik, die Sie am liebsten hören. Der integrierte CD-Player unterstützt alle CD-Formate und Sie können Titel- und Wiedergabeinformationen auf dem klaren LED-Display sehen.