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Dynamische Bässe
Leistungsstarke 10-mm-Treiber für dynamische Bässe und klaren Sound. Integriertes Mikrofon und praktische Annahmetaste für Anrufe.
USB-C-Stecker
10 mm Treiber
geschlossen-in-ear
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Vorteile
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Nachteile
Design un peu simple et vieillot.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires verfasst
Datum der Benutzung 2024-08-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires verfasst
Datum der Benutzung 2024-08-01