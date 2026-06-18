ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

2.1-Soundbar mit kabellosem Subwoofer

Support

2.1-Soundbar mit kabellosem Subwoofer

TAB5309/10

2.1-Soundbar mit kabellosem Subwoofer

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Für iOS und Android

Philips Entertainment App

Unterstützt die Steuerung ausgewählter Modelle von Philips Bluetooth-Lautsprechern, Soundbars, Party-Lautsprechern, Mikrosystemen, CD-Soundmachine-Geräten und tragbaren Radios.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen
Philips Entertainment App

Handbücher und Dokumentation

Kurzanleitung

  • PDF Datei, 4.6 MB
  • 18 June 2026

EU-Konformitätserklärung

  • PDF Datei, 677.7 kB
  • 18 June 2026

Service und Garantie

Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts

Garantie

Unsere Produktgarantierichtlinien

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter