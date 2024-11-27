Hallo, es tut uns sehr leid zu hören, dass die Lautstärke des Subwoofers so minimal ist und Sie dadurch enttäuscht sind. Wir möchten Ihnen helfen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Bitte führen Sie die folgenden Schritte durch: *Tonüberprüfung* *Kein Ton aus der Soundbar:* * Sicherstellen, dass das Audiokabel korrekt mit dem Fernseher oder dem entsprechenden Gerät verbunden ist. Eine zusätzliche Audioverbindung ist nicht erforderlich, wenn – die Soundbar und der Fernseher über **HDMI ARC** verbunden sind oder – ein Gerät direkt am **HDMI‑Eingang** der Soundbar angeschlossen ist. * Den richtigen Audioeingang auf der Fernbedienung auswählen. * Überprüfen, dass die Soundbar nicht stummgeschaltet ist. *Verzerrter Ton oder Echo: * Wenn der Fernsehton über die Soundbar wiedergegeben wird, den Fernseher bitte stumm schalten. *Kein oder sehr geringer Ton aus dem kabellosen Subwoofer** * Den Subwoofer manuell erneut mit dem Hauptgerät verbinden. * Die Lautstärke erhöhen, indem „+“ (Lautstärke höher) auf der Fernbedienung oder direkt auf der Soundbar gedrückt wird. * Bei Nutzung digitaler Eingänge: – Den Audioausgang des Fernsehers auf *PCM* einstellen oder – eine direkte Verbindung zu Blu‑ray‑Player bzw. anderen Quellen herstellen. Bitte beachten: Einige Fernseher unterstützen kein digitales Audio. * Sicherstellen, dass die Audioausgabe des Fernsehers auf **„FEST“ oder „STANDARD“ eingestellt ist, nicht auf **„VARIABEL“. Bei Bluetooth‑Verbindungen: – Die Lautstärke am Quellgerät erhöhen und überprüfen, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Für weitere Anliegen oder zusätzliche Unterstützung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Sie können uns auch über unsere Social‑Media‑Kanäle kontaktieren: Facebook, Instagram oder X.