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Soundbar 2,0

TAB5109/10

3.3

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Spitzenklang für Ihre Unterhaltung

Egal, was Sie sich gerne ansehen oder spielen, Sie werden es noch mehr lieben! Diese flache Soundbar im beeindruckenden Design bietet Ihnen klarere Stimmen und besser klingende Effekte. Die ausgefeilte Audiotechnologie sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis, ganz gleich, was Sie sich ansehen.

Alle Vorteile anzeigen

Spitzenklang für Ihre Unterhaltung

  • 2.0 Kanal

  • Max. 120 W HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Spitzenklang für Ihren Fernseher

Spitzenklang für Ihren Fernseher

Die 2.0 Kanäle und die beeindruckende Audiotechnologie dieser Soundbar sorgen für ein neues Klangerlebnis bei allem, was Sie lieben. Um den Klangstil anzupassen, stehen Ihnen vier EQ-Modi zur Auswahl. Wenn Sie die Gesprächsoptimierung aktivieren, klingen Stimmen in jedem Modus klarer.

DTS Virtual:X für packenden 3D-Sound in jedem Raum

DTS Virtual:X für packenden 3D-Sound in jedem Raum

Die Kompatibilität mit DTS Virtual:X transformiert den Klang Ihres Fernsehers und sorgt bei allem, was Sie sich auf dem Fernseher ansehen, für ein virtuelles 3D-Klangerlebnis! Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher und es funktioniert in jedem Raum: Schalten Sie DTS Virtual:X einfach über die Fernbedienung der Soundbar oder die Philips Home Entertainment-App ein.

Dolby Digital Plus. Sound wie im Kino für Zuhause

Dolby Digital Plus. Sound wie im Kino für Zuhause

Sitzen Sie immer in der ersten Reihe bei allem, was Sie sich ansehen oder spielen. Diese mit Dolby Digital Plus kompatible Soundbar bietet Ihnen ein Surround-Sound-Erlebnis ohne zusätzliche Lautsprecher. Sie werden den Unterschied hören und fühlen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Vorteile

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Nachteile

Rien vu le prix

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB5109 Barre de son 2.0 verfasst

Date of Use 2026-01-17

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAB5109 Barre de son 2.0 verfasst

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Diese Bewertung wurde für TAB5109 Soundbar 2,0 verfasst

Date of Use 2026-03-28

Diese Bewertung wurde für TAB5109 Soundbar 2,0 verfasst

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Diese Bewertung wurde für TAB5109 Soundbar 2,0 verfasst

Date of Use 2026-07-20

Diese Bewertung wurde für TAB5109 Soundbar 2,0 verfasst

Date of Use 2026-07-20

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