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Detailreicher, natürlicher Klang
Noise Cancelling Pro
Klarere Gespräche unterwegs
Zuverlässiger Sitz im Ohr
Volles Fitnessstudio? Windiger Spaziergang? Das adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind – in Echtzeit. Wenn Sie auf belebten Straßen laufen, können Sie einen Earbud antippen, um den Awareness-Modus zu aktivieren und Ihre Umgebung wahrzunehmen.
Während Sie telefonieren, nimmt ein dediziertes Mikrofon den Ton Ihrer Stimme auf und ein KI-Algorithmus entfernt die Hintergrundgeräusche aus Ihrer Umgebung. Die Person, mit der Sie sprechen, hört nur Ihre Stimme, und nicht den Verkehr oder andere Gesprächsteile von Personen, die neben Ihnen stehen!
Egal, wie Sie sich bewegen, diese Earbuds bleiben in ihrer Position. Die strukturierten Silikon-Ohrstöpsel sorgen dafür, dass die Earbuds in Ihren Ohren bleiben und dass Sie sie auch mit verschwitzten Händen ganz einfach halten können. Die Oberfläche der Earbuds ist reflektierend und verbessert die Sichtbarkeit bei Nacht.
Auszeichnungen
4.6
von 5
70
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
produktreport
02/08/2024
Deutschland
Super Klang
Die Kopfhörer lassen sich easy mit dem Handy verbinden und verbinden sich danach immer automatisch wenn man den Deckel öffnet. Der Klang ist super. Sie sind easy verstaut und lassen sich überall hin mitnehmen. In der Kiste laden sie auch wieder automatisch auf,sodass man sie ohne Probleme den Tag über nutzen kann.
Vorteile
handlich, super klang
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Luci20
29/04/2024
Deutschland
Perfekter Sitz und sehr gute Klangqualität
Ich nutze die Kopfhörer überwiegend beim Sport und da ist ein guter Halt enorm wichtig. Hier überzeugen sie definitiv. Selbst beim Sprinten bleiben sie an Ort und Stelle und auch die Klangqualität leidet nicht. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Bei der Ersteinrichtung fand mein Smartphone die Kopfhörer sofort und in wenigen Minuten konnte ich sie nutzen. Qualitativ machen sie einen guten Eindruck und für mich stimmt hier das Preis-Leistungsverhältnis vollkommen.
Vorteile
Guter Sitz, einfache Bedienung, gute Klangqualität
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA5508BK True Wireless Kopfhörer verfasst
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Isis77
22/11/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bequem
Klang ist gut, Verbindungen ist schnell. Pass genau und hält an die Ohren
Vorteile
Anfertigung Qualität ist gut
Nachteile
Optische Anzeige wie Lämpchen Balken an der casing ist nicht vorhanden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAA7507BK True Wireless Sportkopfhörer verfasst
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