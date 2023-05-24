Super produit pour le sport et pour le quotidien. Je voulais des écouteurs sans fil et avec contour d’oreille. Et je ne regrette pas d’avoir choisi ceux-là. Très confort et léger : Parfois je l’oublie même après le sport et je continue ma journée avec. Ils se connectent rapidement à mon iPhone. Je trouve la qualité sonore vraiment pas mal, et j’adore changer la couleur des contours ! Le fait d’avoir 3 tailles d’embouts en silicone est un vrai plus. Je les trouve très esthétique une fois dans les oreilles, avec ou sans contour.