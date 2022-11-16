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Kabellose Sportkopfhörer

TAA4216BK/00

4.4
| (11) Bewertungen
Aktiv bleiben. Frisch fühlen. Los rocken.
Diese robusten, leichten kabellosen On-Ear-Kopfhörer sind für einen aktiven Lebensstil konzipiert. Abnehmbare und waschbare Kopfhörerpolster sorgen für einen angenehmen Tragekomfort, egal ob Sie auf dem Laufband oder am Strand sind. 35 Stunden Wiedergabezeit für Musik ohne Pausen.
Alle Vorteile anzeigen

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  • Waschbare Kopfhörerpolster

  • Leicht und robust

  • IP55 Staub-/Wasserschutz

Gehen Sie weiter. 35 Stunden Wiedergabezeit

Gehen Sie weiter. 35 Stunden Wiedergabezeit

Mit 35 Stunden Wiedergabezeit mit nur einer Akkuladung sind diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer immer dabei, während Sie trainieren und darüber hinaus. Eine vollständige Aufladung dauert weniger als 2 Stunden. Noch nicht genug? 15 Minuten Ladezeit gibt Ihnen zusätzliche 2 Stunden Wiedergabezeit.

Für Sport und unterwegs. Waschbare Kopfhörerpolster

Für Sport und unterwegs. Waschbare Kopfhörerpolster

Die weichen, atmungsaktiven Hüllen für die Ohrkappen sind zur einfachen Reinigung abnehmbar und mit Kühlgel gefüllt. Egal, was Sie tun – wenn Sie diese Kopfhörer tragen, fühlen sie sich immer wieder frisch an!

IP55 Staub-/Wasserschutz

IP55 Staub-/Wasserschutz

Das IP55-Zertifikat bedeutet, dass Ihre Kopfhörer sowohl auf staubigen als auch bei starkem Regen stand halten. Egal, wie sehr Sie schwitzen und wohin Sie gehen – nichts wird Sie aufhalten!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

11

Bewertungen

1

16/11/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

All Good

Decent level of water protection. Comfortable. Decent sound. Can hear ambient noise if you want to. Do look a little large but no big issue. Swapped my adidas RPT01 for these. Far better. Adidas ones kept breaking!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA4216BK Wireless sports headphones verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAA4216BK Wireless sports headphones verfasst

23/04/2025

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni

Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.

Diese Bewertung wurde für TAA4216BK Cuffie sportive wireless verfasst

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10/04/2025

Norge

Norge

Helt unik!

Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.

Diese Bewertung wurde für TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner verfasst

Diese Bewertung wurde für TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner verfasst

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