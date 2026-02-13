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1000 seriesIn-Ear-Sportkopfhörer mit Mikrofon

TAA1009RD/10

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Vom Park zur Straße

Mit den schweißresistenten Kopfhörern, die zu Ihren Bewegungen passen, können Sie Ihre Musik mit klarem Sound und tiefen Bässen genießen. Das flexible Wingtip-Design hält die Earbuds an Ort und Stelle und das 1,2 Meter lange Kabel hat die perfekte Länge, um das Telefon in Ihrer Hosentasche aufzubewahren.

Alle Vorteile anzeigen

Vom Park zur Straße

  • 12-mm-Treiber für klaren Sound

  • Wingtips für einen sicheren Sitz

  • 1,2 m Kabellänge

  • IPX4 spritzwassergeschützt/schweißresistent

Klarer Sound, energiereicher Bass

Perfekt abgestimmte 12-mm-Neodym-Treiber sorgen für klaren Sound und Bassöffnungen verbessern die Bassleistung. Die Ohrstöpsel sitzen bequem im Ohr, ohne im Gehörgang zu drücken.

Kopfhörer, die an Ort und Stelle bleiben – bei jeder Bewegung

Dank der flexiblen, konturierten Ohrbügel können Sie diese leichten Kopfhörer so einstellen, dass sie bequem und sicher sitzen. Sie können sich frei bewegen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, dass Ihre Kopfhörer im entscheidenden Moment herausfallen.

Integrierte 3-Tasten-Fernsteuerung. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen

Die integrierte 3-Tasten-Fernsteuerung macht die Verwendung dieser Kopfhörer zu einem einfachen Vergnügen. Tätigen Sie Anrufe, navigieren Sie durch Ihre Playlists und fragen Sie Ihren Sprachassistenten alles, was Sie wissen möchten – ohne dass Sie Ihr Smartphone berühren müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
2
1

13/02/2026

Nederland

Nederland

Geweldig setje dat ik zoek!

Geweldige oordopjes! Eindelijk iets dat goed blijft zitten. Het geluid is prima en goed verstaanbaar voor mij. Dolgraag zou ik meer zulke setjes hebben, maar ze zijn er niet meer!

Vorteile

Past prima, duidelijk geluid bij telefoneren, makkelijk in gebruik

Nachteile

Niet meer te krijgen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon verfasst

Date of Use 2025-01-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon verfasst

Date of Use 2025-01-13

21/06/2025

Nederland

Nederland

Goede pasvorm, matig geluid.

De pasvorm is erg fijn, eindelijk oordopjes die wel blijven zitten. Voor 5 euro is het natuurlijk niet realistisch om hele hoge verwachtingen te hebben, maar vergeleken met de Philips oortjes die ik eerst had (de kleine ronde die je echt in het oor drukt) hebben deze aanzienlijk slechter geluid. Het klinkt een beetje onderwater-achtig. Verder luister ik graag op een hoog volume, en waar de andere dit makkelijk konden, stellen deze ook een beetje teleur. Helaas waren de andere niet verkrijgbaar bij de action en reizen zonder muziek is echt een straf dus ik moest deze wel kopen. Niet perse een aanrader dus tenzij het geluid je niet heel veel uitmaakt.

Diese Bewertung wurde für 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon verfasst

Date of Use 2025-05-21

Diese Bewertung wurde für 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon verfasst

Date of Use 2025-05-21

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