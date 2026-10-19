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Eingestellt
SWX2112/10
Schließen Sie Ihren Computer an einen Monitor an.
Qualitativ hochwertiges Kabel, optimal für hochauflösende Videos
1,8 m
Schwarz
Die Gummi-Zugentlastung bietet einen sicheren, aber flexiblen Übergang zwischen Kabel und Stecker.
Einfaches Verriegeln des Steckverbinders ohne Schraubendreher oder anderes Werkzeug.
Geformte Anschlüsse verhindern das Ausfransen und verlängern die Lebensdauer Ihres Kabels.