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SVGA-Monitorkabel

SWX2112/10

Schließen Sie Ihren Computer an einen Monitor an.

Qualitativ hochwertiges Kabel, optimal für hochauflösende Videos

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SVGA Video

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  • 1,8 m

  • Schwarz

Gummi-Zugentlastung

Die Gummi-Zugentlastung bietet einen sicheren, aber flexiblen Übergang zwischen Kabel und Stecker.

Kunststoffummantelte Rändelschrauben

Einfaches Verriegeln des Steckverbinders ohne Schraubendreher oder anderes Werkzeug.

Geformte Anschlüsse für längere Lebensdauer

Geformte Anschlüsse verhindern das Ausfransen und verlängern die Lebensdauer Ihres Kabels.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 250.5 kB
  • 21 July 2026

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