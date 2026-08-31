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USB-C auf HDMI-Kabel

SWV5431/00

Erleben Sie Fernsehen in hervorragender HD-Qualität

Erleben Sie Fernsehen in erstklassiger HD-Qualität. Ermöglicht die direkte Verbindung Ihres Mobilgeräts mit einem Fernseher, Projektor oder mobilen Display. Funktioniert mit USB-C 3.1-Anschluss, der den DisplayPort-Wechselmodus unterstützt.

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4K 60 Hz Ultra HD mit Ethernet

Erleben Sie Fernsehen in hervorragender HD-Qualität

  • 4K 60 Hz

  • High Speed

  • 1,5 m

Fließende Bilder dank einer Videoauflösung mit 30 Bildern pro Sekunde, 60 Hz Videosignal

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie ein einzigartiges Anzeigeerlebnis dank der Videoauflösung mit 60 Bildern/Sekunde. Für ein flüssigeres Fernseherlebnis.

Metallgehäuse mit geflochtenem Kabel

Das Metallgehäuse mit geflochtener Oberfläche schützt das Kabel durch bessere Haltbarkeit.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

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  • 24 August 2026

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