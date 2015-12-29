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Eingestellt
Spotify in jedem Raum
Erlebe mit vier audiophilen Treibern und Spotify Connect authentischen Sound auf komfortable Weise. Gib Spotify mithilfe der Spotify-App zur Fernsteuerung auf jedem Lautsprecher wieder, erweiter dein System kabellos auf jeden Raum und starte einfach die Wiedergabe an der zuletzt abgespielten Stelle.
Spotify Connect
Multiroom
Einfach wiedergeben
Über die praktischen Bedienelemente (Wiedergabe/Pause, Lautstärke erhöhen/verringern, Vorherige/Nächste) kannst du ohne umständliches Hantieren mit einer App den Zugriff steuern. Sobald ein Album, eine Playlist oder ein Sender ausgewählt wurde, kannst du mit nur einem Tastendruck Titel überspringen sowie die Musik erneut wiedergeben oder die Wiedergabe pausieren.
Die Philips SpeakerSet Multiroom Manager-App hilft dir bei der mühelosen Einrichtung und Verwaltung Ihrer Philips Spotify Multiroom-Lautsprecher. Verbinde einfach deinen neuen Philips Spotify Multiroom-Lautsprecher mit deinem kabellosen Heimnetzwerk. Wenn du mehr als einen Lautsprecher hast, kannst du die Lautsprecher mithilfe der App für Multiroom-Flexibilität gruppieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
16
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
therecords
29/12/2015
Deutschland
TOP Produkt
Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher verfasst
Bello
30/12/2014
Deutschland
Hervorragender Spotify-Sound in der ganzen Wohnung
Vorweg: Ich war nicht wirklich auf der Suche nach einem speziellen Spotify-Speaker. Habe den SW750M dann zufällig entdeckt und da ich meine Musik zu 95% über Spotiy nutze, habe ich mir einfach mal diesen Speaker bestellt - und bin hellauf begeistert. OPTIK// Der Speaker hat ein modernes aber dezentes Design, was mir persönlich sehr gut gefällt. Die 5 Tasten (Play, Titelwahl, Lautstärke) sind auf der Oberseite angebracht, so dass man von vorne wirklich nur die schwarze Speakerfront inkl. PHILIPS Schriftzug und Statusleuchte sieht. Auch die Verarbeitung ist ausgezeichnet. Zwar ist der Speaker aus Plastik, aber es wirkt weder optisch noch beim Anfassen/Tragen billig - im Gegenteil! EINRICHTUNG// Für die Einrichtung des Speakers benötigt man ein WiFi-Netzwerk und ein iOS- oder Android-Gerät. Ich muss zugeben, dass ich mich zunächst etwas schwer getan habe, mit der Einrichtung. Dann habe ich aber nochmal einen genauen Blick in die Anleitung geworfen und danach lief die Einrichtung ruckzuck. Man lädt sich einfach die Setup-App aus dem Appstore, schließt den Speaker an die Steckdose an, klickt sich mit 5 Klicks durch die App, gibt das WLAN-Passwort ein und schon ist der Speaker über WLAN zu erreichen. FUNKTION// Jedem sollte bewusst sein, dass der Speaker auf Spotify zugeschnitten ist und ausschließlich mit Spotify funktioniert. Das ist natürlich eine Einschränkung und manchmal auch etwas schade, aber auf der anderen Seite funktioniert der Speaker dafür perfekt mit Spotify. Man wählt in der Spotify-App einfach den Speaker als Wiedergabemedium, startet seine Playlist und fertig. Durch die Playlist kann man sich dann entspannt durch die Tasten am Speaker selbst klicken. Finde ich besonders gut, da ich den Speaker gerne auch in der Küche nutze und dann nicht mit meinen klebrigen/schmierigen Händen beim Kochen auf meinem Handydisplay rumtatschen muss. Highlight ist natürlich die Multiroomfunktion, die es ermöglicht, verschiedene Speaker in mehreren Räumen zu steuern. Leider konnte ich die Funktion bisher nicht nutzen, da ich erst einen Speaker habe. Hab mir aber schon überlegt, auch einen für das Bad zu ordern, damit morgens die wichtigsten Räume auch gut beschallt sind :-) KLANG// Das wichtigste neben der Funktionalität ist natürlich der Klang - und der überzeugt vollständig. Ich habe ein Android-Smartphone und finde es generell störend, dass die Android-App im Gegensatz zur iOS-App keinen Equalizer mitbringt. Der Speaker ist allerdings gut ausbalanciert und ich finde den Klang in allen Genres absolut klasse. Der Bass ist auch bei großen Lautstärken noch sehr klar und nicht unangenehm dröhnend. Mit einem Equalizer kann man sich den Klang ja aber dann auf seine Bedürfnisse anpassen - dann macht der Speaker sicher noch mehr Spaß. FAZIT// Wenn man zufriedener Spotifynutzer ist und lediglich Spotify streamen will, ist der SW750M perfekt. Klang und Funktion überzeugen mich komplett. Ich gebe eine klare Kaufempfehlung und bin gespannt, wie die Entwicklung in dieser Hinsicht weitergeht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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johokley
18/12/2014
Deutschland
Ein Lautsprecher für jede Wohnung!
Der Philips SW700M/12 Lautsprecher ist nun seit einigen Wochen mein stetiger Begleiter in Sachen Home Entertainment mit gutem Sound. Seit dem super einfachen Set Up, einfach Netzwerkstecker rein und über die App ins Heimnetzwerk einbinden, komm ich nach hause und spiele meine Lieblingsmusik einfach per click and play vom Smartphone. Da ich noch keinen kostenlosen Probemonat bei Spotify verwendet hatte, kann ich mich hier nach belieben austoben und ausprobieren und ich muss sagen es funktioniert alles reibungslos. Zum Lautsprecher selbst. Der Philips SW700M/12 Lautsprecher bietet für seine größe einen echt guten Klang. Vor allem die Tiefen und der Bass die aus dem kompakten Lautsprecher kommen reichen völlig aus um einzelne Räume voll auszufüllen. Aber auch die Höhen sind klar und deutlich und durch die unterschiedlichen Modi kann man sich sein persönliches Klangerlebnis dann mal eben schnell selbst nach belieben einstellen. Die Lautstärke selbst hat natürlich ihre Grenzen, aber für mittlere bis große Räume oder ein paar kleinere reicht es allemal und mehr verspricht Phillips ja auch nicht. Zur optimalen Nutzung in einer Wohnung würde ich 2-3 dieser Lautsprecher empfehlen. Mit so einem Set von 3 Speakern sollte jede Wohnung mit totalem Sound ausgestattet sein. Der Philips SW700M/12 Lautsprecher bietet noch so einige Extras, die sich sehr positiv auf das Gesamtpaket auswirken. Die Verbindung zwischen Lautsprecher und Smartphone ist via W-LAN und nicht Bluetooth, was unnötiges neu Verbinden und Bluetooth-Schwächen wie Empfang über Ecken vergessen macht. Hinzu kommt, dass der Philips SW700M/12 Lautsprecher automatisch eine ausgewählte Playlist aus Spotify erkennt und weiter abspielt, auch wenn das Handy, mit dem die Playlist ausgewählt und gestartet wurde, nicht mehr in der Nähe oder aus ist. Also besteht so gut wie kein Akkuverbrauch beim Smartphone. Außerdem kann bei einem Set von mehreren Speakern ausgewählt werden, welcher Speaker Musik spielen soll und bei mehreren Nutzern können unterschiedliche Lieder prallel wiedergegeben werden. Somit können selbst mehrere Parteien gleichzeitig ihre Lieblingsmusik hören. Einziger negativ Punkt ist die notwendige Nutzung von Spotify. Solange man die Dienste von Spotify in Anspruch nimmt, ist der Philips SW700M/12 Lautsprecher eine absolute Empfehlung. Sollte man jedoch irgendwann auf Spotify verzichten wollen, so gibt es keinen weiteren Nutzen für den Philips SW700M/12. Fazit: Super Lautsprecher für einen geringen Preis. Alles funktioniert einfach und unkompliziert. Mit dem SW700M/12 Lautsprecher hat Philips ein rundum gut geplantes Produkt auf den Markt gebracht, was defintiv hält was es verspricht. Sound und Funktionen sehr gut! Einziger negativ Punkt die Spotify Anbindung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher verfasst
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Für diesen Lautsprecher ist ein Spotify Premium-Konto erforderlich.