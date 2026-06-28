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STH5020/40
Ideal für empfindliche Kleidungsstücke und knifflige Falten
Elegantes und schlankes Design – einfach zu bedienen
Ideal für unterwegs und einfach zu verstauen
Der Philips 5000 Series Steamer ist einsatzbereit, wenn du es bist. Mit dem verstellbaren Steamer-Kopf kannst du Falten mühelos aus jedem Winkel glätten – horizontal (z. B. auf dem Bett) oder vertikal (z. B. am Bügel) – und ihn platzsparend für deine Reise einpacken oder schnell zuhause verstauen.
Der Steamer ist in nur 35 Sekunden einsatzbereit. Du kannst dir das Aufstellen eines großen, unhandlichen Bügelbretts sparen – einfach die Kleidung direkt am Bügel oder auf einer flachen Oberfläche steamen und glätten. Und schon bist du fertig.
Mit dem Philips 5000 Series Steamer kannst du lästige Falten aus allem entfernen, was gebügelt werden kann. Der Eco-Modus ist perfekt, um Energie zu sparen, während der Max-Modus mit extra starkem Dampfstoß für hartnäckigere Falten oder Stoffe wie Baumwolle sorgt.
4.7
von 5
7
Bewertungen
GeorginaB
28/06/2026
United Kingdom
Teil der Aktion
So quick and simple
This is super compact, easy to store and easy to use. It’s quick to heat up. Gets rid of a lot of even deep creases. You can cover large areas Of fabric well, so shirts and things are easy. The angled head gets right into the corners! The instructions we so simple. Love using it!
Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst
Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst
KatarzynaJ
27/06/2026
United Kingdom
Teil der Aktion
Perfect device for everyday use.
Perfect device for everyday use, including travel as it is compact. Easy and quick to use. I’ve tried on linen shirt and on cotton blouse and within 5-10 minutes looks amazing.
Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst
Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst
AmyB
24/06/2026
United Kingdom
Teil der Aktion
Efficient and my new favourite!
I’ve previously purchased a smaller steamer but always wanted a branded more efficient one. I was so happy with this Philips steamer. It’s easy to fill with water and heats up really quickly. You have to press a button for the steam to come out which can be a little annoying if you are steaming a large item or a lot of items. I like how straight forward it is though as there aren’t too many settings or buttons. One thing that I wish it had was a flat bottom so I could stand it up, as you can only lie it down. I also love how it comes with a mitt to wear too, so that you don’t burn yourself when steaming an item. Overall I love this steamer and it will definitely replace any ironing I need to do.
Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst
Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst
Mit Bakterien-/Hefeteststämmen getestet: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^ Mit Testmilbenspezies getestet: Dermatophagoides farinae (männliche und weibliche erwachsene Milben und Nymphen)
Die Nennleistung von 1.400 W basiert auf dem Anschluss des Geräts an eine 240-V-Stromversorgung. Die tatsächliche Nennleistung kann je nach Spannung variieren.