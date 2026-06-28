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Alle Serien

  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style

5000 SeriesSteamer

STH5020/40

4.7
| (7) Bewertungen
Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
Du hast dir dein Outfit ausgesucht, aber keine Zeit zum Bügeln? Kein Problem, wir helfen dir! Vergiss klobige Bügeleisen und nutze lieber den Philips Steamer 5000 Series. In nur 35 Sekunden einsatzbereit und kinderleicht zu bedienen. Garantiert keine Brandflecken mit ultimativem Fashion-Flair!
Alle Vorteile anzeigen

Dein Kleiderschrank wird mit Philips noch cooler

Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style

  • Ideal für empfindliche Kleidungsstücke und knifflige Falten

  • Elegantes und schlankes Design – einfach zu bedienen

  • Ideal für unterwegs und einfach zu verstauen

Schlankes Design mit verstellbarem Kopf: einfach zu verwenden und zu verstauen

Schlankes Design mit verstellbarem Kopf: einfach zu verwenden und zu verstauen

Der Philips 5000 Series Steamer ist einsatzbereit, wenn du es bist. Mit dem verstellbaren Steamer-Kopf kannst du Falten mühelos aus jedem Winkel glätten – horizontal (z. B. auf dem Bett) oder vertikal (z. B. am Bügel) – und ihn platzsparend für deine Reise einpacken oder schnell zuhause verstauen.

Plug & Play: In nur 35 Sekunden einsatzbereit, ganz ohne Bügelbrett

Plug & Play: In nur 35 Sekunden einsatzbereit, ganz ohne Bügelbrett

Der Steamer ist in nur 35 Sekunden einsatzbereit. Du kannst dir das Aufstellen eines großen, unhandlichen Bügelbretts sparen – einfach die Kleidung direkt am Bügel oder auf einer flachen Oberfläche steamen und glätten. Und schon bist du fertig.

2 Dampfeinstellungen: ECO- und MAX-Modus für verschiedene Anforderungen

2 Dampfeinstellungen: ECO- und MAX-Modus für verschiedene Anforderungen

Mit dem Philips 5000 Series Steamer kannst du lästige Falten aus allem entfernen, was gebügelt werden kann. Der Eco-Modus ist perfekt, um Energie zu sparen, während der Max-Modus mit extra starkem Dampfstoß für hartnäckigere Falten oder Stoffe wie Baumwolle sorgt.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

7

Bewertungen

3
2
1

28/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

So quick and simple

This is super compact, easy to store and easy to use. It’s quick to heat up. Gets rid of a lot of even deep creases. You can cover large areas Of fabric well, so shirts and things are easy. The angled head gets right into the corners! The instructions we so simple. Love using it!

Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst

Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst

27/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Perfect device for everyday use.

Perfect device for everyday use, including travel as it is compact. Easy and quick to use. I’ve tried on linen shirt and on cotton blouse and within 5-10 minutes looks amazing.

Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst

Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst

24/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Efficient and my new favourite!

I’ve previously purchased a smaller steamer but always wanted a branded more efficient one. I was so happy with this Philips steamer. It’s easy to fill with water and heats up really quickly. You have to press a button for the steam to come out which can be a little annoying if you are steaming a large item or a lot of items. I like how straight forward it is though as there aren’t too many settings or buttons. One thing that I wish it had was a flat bottom so I could stand it up, as you can only lie it down. I also love how it comes with a mitt to wear too, so that you don’t burn yourself when steaming an item. Overall I love this steamer and it will definitely replace any ironing I need to do.

Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst

Diese Bewertung wurde für 5000 Series STH5020/40 Handheld Steamer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Mit Bakterien-/Hefeteststämmen getestet: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^ Mit Testmilbenspezies getestet: Dermatophagoides farinae (männliche und weibliche erwachsene Milben und Nymphen)

  2. Die Nennleistung von 1.400 W basiert auf dem Anschluss des Geräts an eine 240-V-Stromversorgung. Die tatsächliche Nennleistung kann je nach Spannung variieren.