Plug & Play: In nur 35 Sekunden einsatzbereit, ganz ohne Bügelbrett

Der Steamer ist in nur 35 Sekunden einsatzbereit. Du kannst dir das Aufstellen eines großen, unhandlichen Bügelbretts sparen – einfach die Kleidung direkt am Bügel oder auf einer flachen Oberfläche steamen und glätten. Und schon bist du fertig.