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  • Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
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5000 SeriesSteamer

STH5010/70

Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style
Du hast dir dein Outfit ausgesucht, aber keine Zeit zum Bügeln? Kein Problem, wir helfen dir! Vergiss klobige Bügeleisen und nutze lieber den Philips Steamer 5000 Series. In nur 35 Sekunden einsatzbereit und kinderleicht zu bedienen. Garantiert keine Brandflecken mit ultimativem Fashion-Flair!
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Dein Kleiderschrank wird mit Philips noch cooler

Die Zukunft der Mode: Steam trifft auf Style

  • Ideal für empfindliche Kleidungsstücke und knifflige Falten

  • Elegantes und schlankes Design – einfach zu bedienen

  • Ideal für unterwegs und einfach zu verstauen

Schlankes Design mit verstellbarem Kopf: einfach zu verwenden und zu verstauen

Schlankes Design mit verstellbarem Kopf: einfach zu verwenden und zu verstauen

Der Philips 5000 Series Steamer ist einsatzbereit, wenn du es bist. Mit dem verstellbaren Steamer-Kopf kannst du Falten mühelos aus jedem Winkel glätten – horizontal (z. B. auf dem Bett) oder vertikal (z. B. am Bügel) – und ihn platzsparend für deine Reise einpacken oder schnell zuhause verstauen.

Plug & Play: In nur 35 Sekunden einsatzbereit, ganz ohne Bügelbrett

Plug & Play: In nur 35 Sekunden einsatzbereit, ganz ohne Bügelbrett

Der Steamer ist in nur 35 Sekunden einsatzbereit. Du kannst dir das Aufstellen eines großen, unhandlichen Bügelbretts sparen – einfach die Kleidung direkt am Bügel oder auf einer flachen Oberfläche steamen und glätten. Und schon bist du fertig.

2 Dampfeinstellungen: ECO- und MAX-Modus für verschiedene Anforderungen

2 Dampfeinstellungen: ECO- und MAX-Modus für verschiedene Anforderungen

Mit dem Philips 5000 Series Steamer kannst du lästige Falten aus allem entfernen, was gebügelt werden kann. Der Eco-Modus ist perfekt, um Energie zu sparen, während der Max-Modus mit extra starkem Dampfstoß für hartnäckigere Falten oder Stoffe wie Baumwolle sorgt.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Mit Bakterien-/Hefeteststämmen getestet: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^ Mit Testmilbenspezies getestet: Dermatophagoides farinae (männliche und weibliche erwachsene Milben und Nymphen)

  2. Die Nennleistung von 1.400 W basiert auf dem Anschluss des Geräts an eine 240-V-Stromversorgung. Die tatsächliche Nennleistung kann je nach Spannung variieren.