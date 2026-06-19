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STH5010/70
Ideal für empfindliche Kleidungsstücke und knifflige Falten
Elegantes und schlankes Design – einfach zu bedienen
Ideal für unterwegs und einfach zu verstauen
Der Philips 5000 Series Steamer ist einsatzbereit, wenn du es bist. Mit dem verstellbaren Steamer-Kopf kannst du Falten mühelos aus jedem Winkel glätten – horizontal (z. B. auf dem Bett) oder vertikal (z. B. am Bügel) – und ihn platzsparend für deine Reise einpacken oder schnell zuhause verstauen.
Der Steamer ist in nur 35 Sekunden einsatzbereit. Du kannst dir das Aufstellen eines großen, unhandlichen Bügelbretts sparen – einfach die Kleidung direkt am Bügel oder auf einer flachen Oberfläche steamen und glätten. Und schon bist du fertig.
Mit dem Philips 5000 Series Steamer kannst du lästige Falten aus allem entfernen, was gebügelt werden kann. Der Eco-Modus ist perfekt, um Energie zu sparen, während der Max-Modus mit extra starkem Dampfstoß für hartnäckigere Falten oder Stoffe wie Baumwolle sorgt.
Bewertungen
Mit Bakterien-/Hefeteststämmen getestet: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^ Mit Testmilbenspezies getestet: Dermatophagoides farinae (männliche und weibliche erwachsene Milben und Nymphen)
Die Nennleistung von 1.400 W basiert auf dem Anschluss des Geräts an eine 240-V-Stromversorgung. Die tatsächliche Nennleistung kann je nach Spannung variieren.