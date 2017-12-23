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Eingestellt
SRP2018/10
8-in-1-Universal-Fernbedienung.
Ersetzt bis zu 8 Fernbedienungen für Geräte wie Fernseher, Satellitenbox, Media Player, Blue-ray-Player, DVD-Player, Soundbar, Spielkonsole, Audio und mehr. Einfache Einrichtung über die Codebibliothek oder durch Kopieren der vorhandenen Fernbedienung über die Lernfunktion.
8 in 1
Smart-Taste
Lernfunktion
Kopieren Sie mithilfe der Lernfunktion eine beliebige Tastenfunktion der vorhandenen Fernbedienung. Richten Sie die Tasten der Fernbedienung ganz einfach nach Ihren Vorlieben ein.
Greifen Sie mit der Smart-Taste auf die App-Bibliothek vom Smart TV zu. Einfache Auswahl und Einrichtung der Codes aus der Code-Bibliothek.
Kurzanleitung
Handbuch mit wichtigen Informationen