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Eingestellt

Perfect replacementUniversal-Fernbedienung

SRP2018/10

1.4

| (13) Bewertungen

8-in-1-Universal-Fernbedienung.

Ersetzt bis zu 8 Fernbedienungen für Geräte wie Fernseher, Satellitenbox, Media Player, Blue-ray-Player, DVD-Player, Soundbar, Spielkonsole, Audio und mehr. Einfache Einrichtung über die Codebibliothek oder durch Kopieren der vorhandenen Fernbedienung über die Lernfunktion.

Alle Vorteile anzeigen

Mit Lernfunktion

8-in-1-Universal-Fernbedienung.

  • 8 in 1

  • Smart-Taste

  • Lernfunktion

Passen Sie die Tasten der Fernbedienung ganz einfach an.

Kopieren Sie mithilfe der Lernfunktion eine beliebige Tastenfunktion der vorhandenen Fernbedienung. Richten Sie die Tasten der Fernbedienung ganz einfach nach Ihren Vorlieben ein.

Kompatibel mit bis zu 2.000 beliebten Marken

Ein Tastendruck auf die Smart-Taste, um das App-Menü im Fernseher aufzurufen

Greifen Sie mit der Smart-Taste auf die App-Bibliothek vom Smart TV zu. Einfache Auswahl und Einrichtung der Codes aus der Code-Bibliothek.

Technische Daten

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Handbücher und Dokumentation

Kurzanleitung

  • PDF Datei, 5.8 MB
  • 21 July 2026

Handbuch mit wichtigen Informationen

  • PDF Datei, 1.9 MB
  • 21 July 2026

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