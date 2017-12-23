8-in-1-Universal-Fernbedienung.

Ersetzt bis zu 8 Fernbedienungen für Geräte wie Fernseher, Satellitenbox, Media Player, Blue-ray-Player, DVD-Player, Soundbar, Spielkonsole, Audio und mehr. Einfache Einrichtung über die Codebibliothek oder durch Kopieren der vorhandenen Fernbedienung über die Lernfunktion.