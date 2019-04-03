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Eingestellt
SHQ2400CL/00
DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU
Die Philips Actionfit DigDeep-Sportkopfhörer sitzen fest in Ihren Ohren, sodass Sie sich weiterhin voll und ganz auf Ihr Training konzentrieren können. Mit ihrem einzigartigen Stabilisierungsring für einen sicheren Sitz können Sie Ihre Musik ohne Unterbrechung genießen und gleichzeitig motiviert bei der Sache bleiben.
Optimal für den Innenbereich
Schweiß- und wasserfest
InEar
8,6mm Treiber sorgen für eine optimale Soundleistung, damit Sie Bestleistungen erbringen können.
Keine Signalverluste – dank des gummierten Stabilisierungsrings sitzen die Kopfhörer fest auf Ihren Ohren.
Ein Kabel-Clip vermeidet Kabelsalat, damit Sie Höchstleistungen erbringen können.
3.0
von 5
2
Bewertungen
iMaryAnn
03/04/2019
Deutschland
Über 4500 km Trail begleitet
unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHQ2400CL Sportkopfhörer verfasst
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joshua5
17/03/2019
Deutschland
Leider mangelnde Verarbeitungsqualität
Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.
Diese Bewertung wurde für SHQ2400CL Sportkopfhörer verfasst
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