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Eingestellt
Reiner High Definition-Klang
Die ultimativen High Definition-Kopfhörer sorgen für einen detaillierten Klang. Die speziell abgestimmten Lautsprechertreiber reagieren sehr präzise auf Audiosignale. Ultrabreiter Frequenzgang.
Reiner High Definition-Klang
Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.
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Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
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Diese Bewertung wurde für Cineos SHP9000 Hi-fi headphones verfasst
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waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
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Diese Bewertung wurde für Cineos SHP9000 Hi-fi headphones verfasst
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