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CineosHiFi-Kopfhörer

SHP9000/00

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Reiner High Definition-Klang

Die ultimativen High Definition-Kopfhörer sorgen für einen detaillierten Klang. Die speziell abgestimmten Lautsprechertreiber reagieren sehr präzise auf Audiosignale. Ultrabreiter Frequenzgang.

Alle Vorteile anzeigen

Reiner HiFi-Sound

Reiner High Definition-Klang

  • Reiner High Definition-Klang

Einfach verstellbarer Bügel für optimalen Sitz und Komfort

Der einfach verstellbare Mechanismus sorgt für einen dichten Sitz der Ohrpolster und damit für optimale Leistung bei hohem Tragekomfort.

Einschließlich Aufbewahrungstasche

0

Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
1

14/07/2014

Nederland

Nederland

uitstekend

één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen

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Diese Bewertung wurde für Cineos SHP9000 Hi-fi headphones verfasst

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09/10/2011

France

France

Un excellent casque

Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !

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Diese Bewertung wurde für Cineos SHP9000 Hi-fi headphones verfasst

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