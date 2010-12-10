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Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer

SHP5500/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Dynamische TV-Klangqualität

Federleichter und komfortabler Stereo-Kopfhörer, die speziell für den Gebrauch mit Fernsehern entwickelt wurden. Genießen Sie Ihre Lieblingsprogramme, ohne andere zu stören. Dank dem 6 m langen Kabel finden Sie ganz sicher die bequemste Position zum Fernsehen. Integrierte Lautstärkesteuerung.

Alle Vorteile anzeigen

Für Fernseher

Dynamische TV-Klangqualität

Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Einzigartige Arretierung für abnehmbares Kabel

Mit ihrem ausgeprägten Sinn für kleinste Designdetails haben die Akustikingenieure die Arretierung noch weiter verbessert, damit sich das abnehmbare Kabel nicht versehentlich lösen kann.

Ohrpolster bieten mehr Tragekomfort und Bass-Performance

Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertung

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empfehlen dieses Produkt.

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10/12/2010

United Kingdom

United Kingdom

Headset helps

This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP5500 Indoor Corded TV Headphone verfasst

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