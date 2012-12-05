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HiFi-Stereokopfhörer

SHP3000/00

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Dynamischer Bass, perfekter Sitz

Leichtes Design mit leistungsstarken 40 mm Neodym-Lautsprechern. Mit der automatischen Anpassung der Ohrmuscheln und dem äußerst atmungsaktiven, perforierten Polster ist der SHP3000 definitiv der beste Begleiter für zuhause.

Alle Vorteile anzeigen

Dynamischer Bass, perfekter Sitz

  • Über-Ohr

  • Schwarz

Akustisch abgestimmte 40-mm-Lautsprecher für detailgetreuen ausgewogenen Klang

Akustisch abgestimmte 40-mm-Lautsprecher für detailgetreuen ausgewogenen Klang

Über-Ohr-Kopfhörer sorgen für exzellente Geräuschisolation

Über-Ohr-Kopfhörer sorgen für exzellente Geräuschisolation

Weniger Kabelsalat dank einseitiger Kabelführung

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertung

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5
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1

05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

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Diese Bewertung wurde für SHP3000 HiFi Stereo Headphones verfasst

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