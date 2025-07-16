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Eingestellt

TV-Kopfhörer

SHP2500/00

3.3
| (41) Bewertungen
Stereo-TV-Kopfhörer
Dieser extra große Kopfhörer für HiFi- und Fernsehgenuss verfügt über einen akustischen Reflektor für verbesserte Bassleistung.
Alle Vorteile anzeigen

Für Fernseher

Stereo-TV-Kopfhörer

  • Integrierte Lautstärkeregelung

  • Über-Ohr

Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.

Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum für einen optimierten Treiber zur Leistungssteigerung.

Ohrpolster bieten mehr Tragekomfort und Bass-Performance

Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.

Ideale Länge zum Fernsehen aus größerer Distanz

Extralanges 6 m-Kabel zum Anschließen Ihrer Kopfhörer an einen Fernseher oder an ein Audiogerät

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

41

Bewertungen

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

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Diese Bewertung wurde für SHP2500 TV headphones verfasst

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30/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Light and comfortable

I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).

Vorteile

Light weight, soft pads, long connection cord

Nachteile

lower volume than anticipated

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Diese Bewertung wurde für SHP2500 Indoor Corded TV Headphone verfasst

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28/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.

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