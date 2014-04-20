ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Leicht und komfortabel
  • Leicht und komfortabel
  • Leicht und komfortabel
  • Leicht und komfortabel
  • Leicht und komfortabel
  • Leicht und komfortabel
  • Leicht und komfortabel
  • Leicht und komfortabel
  • Leicht und komfortabel
  • Leicht und komfortabel

Eingestellt

Stereokopfhörer

SHP1900/10

4
| (19) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Leicht und komfortabel
Extra große, leichte Kopfhörer für komfortables Musikhören
Alle Vorteile anzeigen

Leicht und komfortabel

  • Over-Ear

  • Schwarz

Das 2 m lange Kabel ermöglicht den Transport des Geräts

Die ideale Länge des Kabels erhöht Ihre Bewegungsfreiheit, da es den Transport des Wiedergabegeräts ermöglicht.

Extra große Ohrmuscheln für optimale Geräuschisolation

Komplett individuell anpassbare Kopfbügel

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

19

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

20/04/2014

Österreich

Österreich

Sehr gute Qualität bei Verarbeitung und Klang

Sehr komfortable Kopfhörer welche sehr leicht zu tragen sind. Der Klang und die Verarbeitung sind sehr gut und weiter zu empfehlen. Das Design ist etwas bullig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Vorteile

Guter preis mit guter qulität.

Nachteile

Klobig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

14/02/2017

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren zufriedenstellend

Ich nutze diese Kopfhörer nun schon seit Jahren. Da sie ständig in Gebrauch sind und auch nicht immer bestens behandelt, kann es durchaus vorkommen, dass das Kabel einen Wackler bekommt und ich mir somit neue kaufen muss, bei fürsorglicheren Personen dürfte das aber kein Problem sein. ;) Der Tragekomfort ist klasse, der Sound gut, sie sind schlicht, günstig und einfach nur perfekt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP1900 Stereokopfhörer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.