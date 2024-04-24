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SHL5005WT/00
Für einzigartigen Musikgenuss
Diese Kopfhörer wurden entwickelt, damit Sie Ihre Musik jederzeit und überall genießen können. Dank der weichen Polsterung können Sie Ihre Lieblingsmusik problemlos stundenlang genießen. Die hervorragende Soundqualität bietet Ihnen ein ganz neues Musikerlebnis.
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Zusammenklappbare Kopfhörer für einfaches Aufbewahren und Transportieren
32-mm-Lautsprechertreiber für großartigen Sound mit tiefen Bässen
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer mit dem beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.
3.0
von 5
2
Bewertungen
Fiortz
24/04/2024
Italia
Ottimo prodotto.
Da 50 anni sto usando i prodotti Philips e non mi ha deluso nessuno. Consiglio a tutti.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL5005 Cuffie con microfono verfasst
Datum der Benutzung 2024-03-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL5005 Cuffie con microfono verfasst
Datum der Benutzung 2024-03-24
muziekgenieter
26/11/2017
België
onvoldoende geluid
ik moet mijn philips muziekinstallatie in de hoogste stand zetten om een beetje geluid te hebben
Diese Bewertung wurde für SHL5005 Hoofdtelefoons met microfoon verfasst
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