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Eingestellt
Erhältlich in
Kräftiger Bass, klare Details
Der SHL3260 ist mit seiner Leistung für anspruchsvolle DJs geeignet. 40 mm Neodym-Treiber bieten dynamische Bässe, während sich die anpassbaren Ohrmuscheln für einfaches Monitoring um 165° drehen lassen. Bei den Kopfhörern, die für eine Leistung von 2000 mW konstruiert wurden, kommt es nicht einmal bei hohen Lautstärken zu Verzerrungen.
40 mm Treiber/geschlossen
On-Ear
Atmungsaktive Ohrpolster
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Für aufstrebende DJs entwickelt sind die Kopfhörer um 165° drehbar zum bequemen Hören mit einem Ohr beim Mischen von Tracks. Die Drehfunktion kann auch beim normalen Gebrauch hilfreich sein, wenn Sie Geräusche von Außen hören müssen.
Für ein optimales Hörerlebnis unterwegs können die SHL3260 problemlos gefaltet und einfach aufbewahrt werden. Cleveres Design und sorgfältige Auswahl von Komponenten, einschließlich robuster Scharniere, ermöglichen die kinderleichte Handhabung.
4.6
von 5
7
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Dvs89
22/03/2019
Deutschland
Ausgezeichneter Sound, 5*****
Kopfhörer machen seit Jahren einen hervorragenden Dienst, absolut empfehlenswert
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Diese Bewertung wurde für SHL3265BK Headphones with mic verfasst
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ChristophNBG
18/09/2016
Deutschland
Super-Geniale Kopfhörer
Ich habe die Kopfhörer im Rahmen eines Produkttest erhalten. Die Kopfhörer machen einen sehr wertigen Eindruck, die Verarbeitung und die Materialien sind super. Was mich überrascht hat sind das Mikrofon und die weichen, grossen Ohrmuscheln. Der Kopfhörer läßt sich gut am Bügel und den Ohrmuscheln verstellen sodas er sich jeder Kopfform anpasst. So nun zur Leistung - durch die weichen Ohrmuscheln paßt sich der Kopfhöhrer sehr gut an die Ohren an und schließt damit auch Umgebungsgeräusche aus - die 40 mm Neodym-Lautsprechertreiber hauen einen absolut klaren Sound und einen kräftigen Bass raus, für mich absolut ausreichend und super - auch die 2000mW Eingangsleistung bieten eine super Qualität Als kleines Gadget haben die Kopfhörer an den Ohrmuscheln ein 165° Grad-Mechanismus, wunderbar für Hobby-DJ´s. Das 1,2m lange Kabel , mit Goldklinke, war absolut ausreichend. Fazit Ein super Kopfhörer für daheim, unterwegs und für den Hobby-DJ. Zudem ein super Preis-Leistungsverhältniss.
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Diese Bewertung wurde für SHL3265RD Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
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RAMRaider100
10/08/2016
United Kingdom
Philips SHL 3265 (white) headphones with inline mic, black faux leather ear-pieces & black head-band
Philips SHL 3265 stereo headphones (white model) are imho truly superb and represent remarkable value for money, especially considering that they are presently available at a significant discount from a well-respected High Street retailer that I am unable to mention here. Before adding my considered review to this website, I took the opportunity of playing an extensive selection of different musical styles through this headset, from Orchestral to Heavy Metal, Jazz to Choral and Classical piano to Pop and impressively they never once missed a beat. These ‘cans’ are supremely comfortable and light to wear for extended listening periods and their audio response is very balanced, smooth and linear, with no overly exaggerated frequencies in the lower regions, typified by another famous brand of headphone commonly worn by numerous professional footballers and sports stars. That is ‘not’ to say that these Philips 'phones are 'bass-light' or 'lacking' in any respect, which I can confidently reassure you they most certainly aren’t ! I really appreciate the fact that the Philips SHL 3265 'cans' fold down so neatly, thus usefully occupying much less space when taking them aboard commercial aircraft or perhaps travelling on public transport etc. Being a ‘closed-headphone’ design, they are also far less likely to cause noise-spillage, thereby avoiding potential irritation to adjacent passengers. Inexplicably, I consistently find the sound characteristic of the Philips SHL 3265’s more akin to some established 'open' designs, which is definitely an unexpected but welcome bonus. Unusually, these headphones are terminated with a right-angled 3.5mm four-pole mini-jack, indicating that with some makes of Smartphones (I’m not entirely sure which handsets ?), the incorporated 'inline' microphone can be operated by depressing a small circular button in the lead, which I assume temporarily mutes the music source ? My preferred headphones of choice come from another established brand which cost at least 11 to 12 times the price of these Philips SHL 3265’s, so at this point a comparison between them hardly seems fair. Yet in many respects, the Philips model surprisingly punches way above it’s limit and I was so impressed that I actually went out and purchased an additional pair, which I think says it all !!!! Unreservedly recommended, so purchase with absolute confidence…..5*****
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