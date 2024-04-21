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Erfüllen die Philips Kopfhörer die Anforderungen hinsichtlich der Lautstärke?
Ich bekomme einen kleinen elektrostatischen Schlag von den Philips Kopfhörern.
Gibt es Tipps für eine bessere Wartung der Philips Kopfhörer?
Wie wird das Philips Produkt gereinigt?
Gehörschutz für Kinder während des Gebrauchs von Philips Kopfhörern
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts