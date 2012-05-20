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Eingestellt
Speziell für Kinder
Die Philips Kopfhörer SHK1030 wurden speziell auf Heranwachsende zugeschnitten und eignen sich daher perfekt für junge Musikliebhaber, die ihre Lieblingstitel gern unterwegs hören. Sie bieten perfekten, bequemen Halt zu jeder Zeit mit spezieller Lautstärkebegrenzung von maximal 85 dB für sicheren Hörgenuss.
On-Ear
Blau/Grün
Der einfache, ergonomische Bügel ist komfortabel an jeden Kinderkopf anpassbar und wächst mit.
Die Lautstärke der Kopfhörer für Kinder ist sicher für Ihr Kind. Die maximale Lautstärke ist für ein sicheres Musikerlebnis auf 85 dB begrenzt.
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
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pasebval
28/06/2011
France
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHK1030 Casque pour enfants verfasst
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peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
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